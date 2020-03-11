Пассажиры назвали главное правило этикета в самолете

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские авиапассажиры рассказали, что они считают главным правилом хорошего тона в самолете, сообщает Aviasales.

Поисковик авиабилетов провел опрос среди своих подписчиков в социальных сетях, в котором приняли участие более трех тусяч человек. Абсолютное большинство (61 процент) респондентов считают важным спросить разрешения, прежде чем откинуть спинку кресла.

Наклоненное сиденье создает ощутимый дискомфорт для соседа позади, особенно, если тот ест, работает или спит, облокотившись на столик. "Очевидно, с такими неудобствами сталкивались многие пассажиры, а потому проявили редкое единодушие", — считают аналитики.

На второе место участники опроса поставили правило "не держаться за спинку впереди" — 28 процентов.

Около шесть процентов респондентов просят не класть большие и острые предметы в кармашек кресла, чтобы не ерзать весь полет; оставшимся пяти процентам мешают вытянутые далеко ноги.

Впрочем, нашлись и те, кто не согласен с мнением большинства. "Я вот не считаю, что надо спрашивать сзади сидящего про откинутую спинку кресла, — пояснил один из участников опроса. — Раз это предусмотрено в самолетах, значит можно. Не нравится — купи место с extra space или лети в бизнес-классе. Нет денег — терпи".