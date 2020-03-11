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Эксперт рассказал о портале, которым мог владеть Фирсов
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РИА Новости

Эксперт рассказал о портале, которым мог владеть Фирсов

12:00 11.03.2020
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Портал deer.io, в администрировании которого подозревают задержанного в США россиянина Кирилла Фирсова, как и многие подобные сервисы, представляет данные, имеющие интерес для хакеров, например данные аккаунтов почтовых и игровых серверов и соцсетей, рассказал РИА Новости представитель международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении киберугроз.
Во вторник стало известно, что правоохранительные органы США 7 марта задержали в Нью-Йорке россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в продаже персональных данных. Он, по данным американских властей, содействовал продаже персональных данных через онлайн-платформу deer.io. По информации обвинения, Фирсов - администратор этой платформы, которая расположена в России и предоставляет возможность преступным элементам для продажи их "продуктов и услуг".
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"Проще говоря, deer.io - это бесплатная система создания и управления интернет-магазином и хостингом для него. В основном, в подобных интернет-магазинах продают аккаунты ко всевозможным сервисам: почтовым, игровым, социальным сетям и многим другим, в том числе к нелегальным площадкам. То есть к любым сервисам, которые представляют хоть какую-то ценность для хакеров", - сказал собеседник агентства.
Представитель Group-IB уточнил, что чаще всего эти аккаунты получены при помощи вредоносного ПО или брутфорса (brute force - взлом пароля путем перебора всех возможных вариантов).
"Однако в правилах deer.io указано, что администрация запрещает продажу данных скомпрометированных банковских карт и порнографических материалов", - добавил он.
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РоссияНью-Йорк (город)Group-IBСШАВ мире
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