Эксперт рассказал о портале, которым мог владеть Фирсов

"Проще говоря, deer.io - это бесплатная система создания и управления интернет-магазином и хостингом для него. В основном, в подобных интернет-магазинах продают аккаунты ко всевозможным сервисам: почтовым, игровым, социальным сетям и многим другим, в том числе к нелегальным площадкам. То есть к любым сервисам, которые представляют хоть какую-то ценность для хакеров", - сказал собеседник агентства.