Лавров отметил важность защиты исторической правды

"К сожалению, мы все становимся свидетелями активизации нечистоплотных попыток политизировать историю, фальсифицировать факты. Налицо стремления подвергнуть кардинальной ревизии не только общеизвестные причины, но и общепризнанные международно-правовые результаты мирового конфликта, очернить освободителей и одновременно оправдать нацистов и их приспешников. Цель подобных действий, те, кто подобные действия предпринимает, они и не скрывают, - бросить тень на современную Россию, продвинуть искажённое видение всей послевоенной системы межгосударственных отношений. На этом фоне самое глубокое беспокойство вызывает нарастание в ряде европейских стран опасных тенденций, таких как нарушение свободы слова, ущемление прав национальных меньшинств, рост откровенно неонацистских настроений", - сказал Лавров на заседании попечительского совета Фонда публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.