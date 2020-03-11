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Лавров отметил важность защиты исторической правды
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РИА Новости

Лавров отметил важность защиты исторической правды

11:55 11.03.2020 (обновлено: 13:58 11.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова в Москве. 11 марта 2020
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова в Москве. 11 марта 2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова в Москве. 11 марта 2020
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Необходимо уделить особое внимание задаче по защите исторической правды и недопущению пересмотра итогов Победы на фоне попыток, в том числе в ряде стран Запада, политизировать историю, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, мы все становимся свидетелями активизации нечистоплотных попыток политизировать историю, фальсифицировать факты. Налицо стремления подвергнуть кардинальной ревизии не только общеизвестные причины, но и общепризнанные международно-правовые результаты мирового конфликта, очернить освободителей и одновременно оправдать нацистов и их приспешников. Цель подобных действий, те, кто подобные действия предпринимает, они и не скрывают, - бросить тень на современную Россию, продвинуть искажённое видение всей послевоенной системы межгосударственных отношений. На этом фоне самое глубокое беспокойство вызывает нарастание в ряде европейских стран опасных тенденций, таких как нарушение свободы слова, ущемление прав национальных меньшинств, рост откровенно неонацистских настроений", - сказал Лавров на заседании попечительского совета Фонда публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.
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"В этой связи считаю, что мы должны уделить особое внимание задаче по защите исторической правды, недопущению пересмотра итогов Победы, укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности, краеугольным камнем которой остаётся Устав ООН", - добавил министр.
Глава МИД России также отметил, что из-за заморозки многих официальных диалоговых каналов западными партнёрами России востребованность контактов экспертов, контактов по линии гражданских обществ будет все более востребована.
Горчаков возглавил российскую дипломатию после поражения страны в Крымской войне и подписания Парижского мира (1856). Тогда Россия отказалась от участия во многих европейских делах, расширив активность в Америке и Азии. Горчаков пояснял, что "Россия не сердится, Россия сосредотачивается". В 1871 году Горчакову удалось отменить ограничительные статьи Парижского мира, а в 1877 году добиться нейтралитета европейских стран в русско-турецкой войне. Одноклассник поэтов Александра Пушкина, Антона Дельвига, Вильгельма Кюхельбекера, Ивана Пущина.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Патрушев призвал противодействовать фальсификации истории
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