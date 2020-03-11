ГД приняла во втором чтении поправки в бюджет ПФР на 2020-2022 годы

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда России ( ПФР ) на 2020-2022 годы. Третье чтение запланировано на 12 марта.

Законопроект подготовлен правительством в целях исполнения основных мероприятий послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года, на основе уточненного среднесрочного прогноза социально-экономического развития России.

Главные изменения, которые представлены в законопроекте, касаются дополнительных расходов, связанных с введением с 1 января 2020 года новых позиций по материнскому (семейному) капиталу, пояснял председатель правления ПФР Максим Топилин . На эти цели, по его словам, будет дополнительно предусмотрено 111,9 миллиарда рублей в 2020 году, 193,6 миллиарда в 2021 году и 282,7 миллиарда в 2022 году.

Эти объемы позволят с учетом складывающейся ситуации обеспечивать в полном объеме реализацию послания президента, отмечал глава ПФР. В результате расходы на выплату материнского капитала увеличиваются в 2020 году до 428,09 миллиарда, в 2021 году – до 522,07 миллиарда, в 2022 году – до 582,12 миллиарда рублей.

Законопроект увеличивает общие доходы бюджета ПФР в 2020 году на 13,5 миллиарда рублей - до 8 триллионов 937,3 миллиарда рублей (7,9% ВВП), расходы - на 104,2 миллиарда, до 9 триллионов 146,5 миллиарда рублей (8% ВВП). В результате дефицит бюджета фонда составит 209,2 миллиарда рублей (0,18% ВВП).