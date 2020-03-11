Неверов оценил поправку в Конституцию о президентских сроках

"Первым сроком будет считаться избрание на выборах, проведенных после вступления в силу изменений в конституцию. Кроме того, оценку этой поправке на соответствие конституции должен дать и Конституционный суд. Да, она дает право в том числе и действующему президенту выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Право, а не пожизненную возможность оставаться на этой должности", - сказал Неверов, выступая на пленарном заседании Госдумы.