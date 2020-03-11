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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T11:41+0300
https://ria.ru/20200311/1568421883.html
Неверов оценил поправку в Конституцию о президентских сроках
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564925199_0:185:2985:1864_1036x0_80_0_0_1ebd8372f61733cf609e9ddcc735001d.jpg
РИА Новости

Неверов оценил поправку в Конституцию о президентских сроках

11:41 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Поправка в Конституцию, касающаяся президентских сроков, не подразумевает пожизненного президентства, заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о поправке в Конституцию РФ. Одна из новых норм позволяет действующему президенту России участвовать в новых президентских выборах.
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"Первым сроком будет считаться избрание на выборах, проведенных после вступления в силу изменений в конституцию. Кроме того, оценку этой поправке на соответствие конституции должен дать и Конституционный суд. Да, она дает право в том числе и действующему президенту выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Право, а не пожизненную возможность оставаться на этой должности", - сказал Неверов, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Он добавил, что в ситуации, когда многое в мире решается конкретным президентом, а перед страной стоит столько важных задач, - это важное решение. Неверов подчеркнул, что окончательную судьбу поправок определят граждане на всенародном голосовании.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФГосдума РФЕдиная РоссияКонституционный суд РФСергей НеверовПолитика
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