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Ивановская область
Ивановская область
2020-03-11T11:41+0300
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Растет список ивановских предприятий-участников нацпроекта
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РИА Новости

Растет список ивановских предприятий-участников нацпроекта

11:40 11.03.2020 (обновлено: 11:41 11.03.2020)
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© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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ИВАНОВО, 11 мар – РИА Новости. Еще пять предприятий Ивановской области в этом году смогут увеличить производительность в рамках национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
"Предприятия области участвуют в нацпроекте с 2019 года: специалисты Федерального центра компетенций включились в работу по повышению производительности на 19 предприятиях региона, начали с самых крупных, флагманов экономики области. В ближайшие три года реализация планов должна обеспечить рост производительности труда более чем на 30%. Повышение производительности влечет за собой модернизацию, расширение производства, создание новых рабочих мест", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в этом году к проекту присоединятся еще пять предприятий. Компании, успешно работающие над повышением производительности труда, смогут пользоваться такими мерами поддержки как льготные займы на техническое перевооружение по линии Фонда развития промышленности, льготные кредиты "МСП банка", гранты, налоговые преференции, акселерационная поддержка по выходу на внешние рынки.
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Всего до 2024 года планируется задействовать в проекте по повышению производительности около 60 предприятий Ивановской области. Порядка 580 сотрудников предприятий региона, участвующих в проекте, будут обучены при помощи тренингов, тестирований, программ обучения, нацеленных на повышение производительности труда, пояснили в пресс-службе.
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