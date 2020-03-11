Растет список ивановских предприятий-участников нацпроекта

ИВАНОВО, 11 мар – РИА Новости. Еще пять предприятий . Еще пять предприятий Ивановской области в этом году смогут увеличить производительность в рамках национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

"Предприятия области участвуют в нацпроекте с 2019 года: специалисты Федерального центра компетенций включились в работу по повышению производительности на 19 предприятиях региона, начали с самых крупных, флагманов экономики области. В ближайшие три года реализация планов должна обеспечить рост производительности труда более чем на 30%. Повышение производительности влечет за собой модернизацию, расширение производства, создание новых рабочих мест", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году к проекту присоединятся еще пять предприятий. Компании, успешно работающие над повышением производительности труда, смогут пользоваться такими мерами поддержки как льготные займы на техническое перевооружение по линии Фонда развития промышленности, льготные кредиты "МСП банка", гранты, налоговые преференции, акселерационная поддержка по выходу на внешние рынки.