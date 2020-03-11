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Задержанный в США Фирсов не обращался за помощью к Москальковой
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РИА Новости

Задержанный в США Фирсов не обращался за помощью к Москальковой

11:40 11.03.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Задержанный в США гражданин РФ Кирилл Фирсов пока не обращался за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
Правоохранительные органы США задержали Фирсова 7 марта в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди по подозрению в продаже персональных данных, говорится в документах в судебной базе.
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"Ко мне этот гражданин не обращался, но у нас специально создана рабочая группа, которая отслеживает ситуации, которые стали известны из прессы и других источников... По данному делу нужно изучить документы с тем, чтобы сделать выводы, как это произошло и чем можно помочь",- сказала Москалькова журналистам.
Омбудсмен уточнила, что при задержании граждан России институт уполномоченного связывается с консульством РФ, и в случае необоснованности действий или их незаконности готовит обращения в международные органы - к верховному комиссару ООН по правам человека, комиссару по правам человека Совета Европы Дунье Миятович и в другие органы.
"Надо сказать, что они реагируют, если усматривают действительно, что наш человек был задержан невиновно",- заключила Москалькова.
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Дунья МиятовичТатьяна МоскальковаЕвропаООНСШАВ мире
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