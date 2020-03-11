Задержанный в США Фирсов не обращался за помощью к Москальковой

"Ко мне этот гражданин не обращался, но у нас специально создана рабочая группа, которая отслеживает ситуации, которые стали известны из прессы и других источников... По данному делу нужно изучить документы с тем, чтобы сделать выводы, как это произошло и чем можно помочь",- сказала Москалькова журналистам.