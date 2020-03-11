Российские туристы рассказали, почему они не носят маски

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Согласно исследованию, большинство россиян не носят маски, так как считают, что они не защищают от вирусов, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий опросил своих пользователей, чтобы узнать, носят ли они маски и, если да, то в каких случаях. В исследовании приняли участие 1168 человек.

Подавляющее большинство – 93 процентов опрошенных – не носят: 78 процентов — уверены, что это никаким образом не спасает от вирусов, а 15 процентов – просто не смогли купить в аптеке.