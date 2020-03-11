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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T12:39+0300
https://ria.ru/20200311/1568421551.html
Средневзвешенный курс доллара снизился до 71,47 рубля
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568382074_0:192:2809:1772_1036x0_80_0_0_67025d345589f1ceab224e5109823790.jpg
РИА Новости

Средневзвешенный курс доллара снизился до 71,47 рубля

11:38 11.03.2020 (обновлено: 12:39 11.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонитор с интерактивными онлайн графиками курса доллара, евро, нефти
Монитор с интерактивными онлайн графиками курса доллара, евро, нефти
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара, рассчитанный на 12 марта на единой торговой сессии Московской биржи, снизился на 54,88 копейки, до 71,4720 рубля.
Накануне средневзвешенный курс американской валюты составлял 72,0208 рубля за доллар.
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Российский рынок акций отскочил вверх после обвала во вторник на фоне роста большинства тяжеловесных бумаг нефтегазового и металлургического секторов: рублевый индекс Мосбиржи к 10:10 мск среды рос на 0,83% — до 2519,79 пункта, долларовый РТС — на 1,48% — до 1110,34 пункта.

Ситуация на рынке нефти

Ранее нефтяные котировки и курсы валют резко обрушились на фоне прекращения сделки ОПЕК+. Так, нефть марки Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года. На следующий день цены начали восстанавливаться: на торгах котировки показали рост более чем на десять процентов.
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Прекращение сделки ОПЕК+

Соглашение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала снижение объема добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сократит добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Министр энергетики Александр Новак 6 марта заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия.
Глава Минэнерго предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о приостановке соглашения. Восстановление цен, по мнению Новака, займет несколько месяцев.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаЭкономика
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