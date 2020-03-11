Средневзвешенный курс доллара снизился до 71,47 рубля

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара, рассчитанный на 12 марта на единой торговой сессии Московской биржи, снизился на 54,88 копейки, до 71,4720 рубля.

Накануне средневзвешенный курс американской валюты составлял 72,0208 рубля за доллар.

Российский рынок акций отскочил вверх после обвала во вторник на фоне роста большинства тяжеловесных бумаг нефтегазового и металлургического секторов: рублевый индекс Мосбиржи к 10:10 мск среды рос на 0,83% — до 2519,79 пункта, долларовый РТС — на 1,48% — до 1110,34 пункта.

Ситуация на рынке нефти

Ранее нефтяные котировки и курсы валют резко обрушились на фоне прекращения сделки ОПЕК +. Так, нефть марки Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года. На следующий день цены начали восстанавливаться: на торгах котировки показали рост более чем на десять процентов.

Прекращение сделки ОПЕК+

Соглашение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала снижение объема добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сократит добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Министр энергетики Александр Новак 6 марта заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия.