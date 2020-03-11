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2020-03-11T14:06+0300
https://ria.ru/20200311/1568421455.html
Эксперт оценил заявление АКРА о близости России к финансовому кризису
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РИА Новости

Эксперт оценил заявление АКРА о близости России к финансовому кризису

11:37 11.03.2020 (обновлено: 14:06 11.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отнесся с "большой осторожностью" к данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о вероятности кризиса в финансовой системе России.
"Потому что есть вопросы, насколько обоснован методологический инструментарий этих выкладок", — пояснил он в беседе с RT.
Эксперт напомнил, что подобные исследования проводил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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"Там получается, что вероятность этого самого кризиса растянута на три года. И пока непонятен срок его наступления", — рассказал Масленников.
Устойчивость финансовой системы России, подчеркнул он, высока и стабильна. Кроме того, она "качественно выше других экономик".
Ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сообщило, что индекс финансового стресса оценивает близость российской финансовой системы к состоянию кризиса. Индекс достиг уровня 3,12 пункта. Пороговое значение — 2,5 пункта. Отмечается, что это не означает переход системы в состояние кризиса, а указывает на повышенную вероятность подобного сценария.
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РоссияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Никита МасленниковЭкономика
Популярные комментарии
Мечтать не вредно,но и толку немного.Россия пол-мира кормила,а уж себя то ,хоть весь мир рухнет,прокормит.
11 марта, 12:39
и иван иванов первый
2005702184
А что, коронавирус уже теряет актуальность? Надо уже новое что подтаскивать, чтоб жизнь медом не казалась.
11 марта, 13:21
Геуш Урван
75812018
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