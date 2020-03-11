Эксперт оценил заявление АКРА о близости России к финансовому кризису

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ведущий эксперт Центра политических технологий Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отнесся с "большой осторожностью" к данным Аналитического кредитного рейтингового агентства ( АКРА ) о вероятности кризиса в финансовой системе России

"Потому что есть вопросы, насколько обоснован методологический инструментарий этих выкладок", — пояснил он в беседе с RT

Эксперт напомнил, что подобные исследования проводил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

"Там получается, что вероятность этого самого кризиса растянута на три года. И пока непонятен срок его наступления", — рассказал Масленников.

Устойчивость финансовой системы России, подчеркнул он, высока и стабильна. Кроме того, она "качественно выше других экономик".