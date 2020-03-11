Эксперт оценил заявление АКРА о близости России к финансовому кризису

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отнесся с "большой осторожностью" к данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о вероятности кризиса в финансовой системе России.
"Потому что есть вопросы, насколько обоснован методологический инструментарий этих выкладок", — пояснил он в беседе с RT.
Эксперт напомнил, что подобные исследования проводил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
"Там получается, что вероятность этого самого кризиса растянута на три года. И пока непонятен срок его наступления", — рассказал Масленников.
Устойчивость финансовой системы России, подчеркнул он, высока и стабильна. Кроме того, она "качественно выше других экономик".
Ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сообщило, что индекс финансового стресса оценивает близость российской финансовой системы к состоянию кризиса. Индекс достиг уровня 3,12 пункта. Пороговое значение — 2,5 пункта. Отмечается, что это не означает переход системы в состояние кризиса, а указывает на повышенную вероятность подобного сценария.