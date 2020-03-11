Володин поприветствовал украинских депутатов на заседании Госдумы

Он рассказал, что накануне состоялась встреча, на которой стороны договорились создать рабочую группу.

"А вообще идет формирование такого большого межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция". В рамках парламентского измерения нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы мир пришел на украинскую землю", — сказал Володин.