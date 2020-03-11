Володин поприветствовал украинских депутатов на заседании Госдумы

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился с приветствием к депутатам Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которые присутствуют на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.
Он рассказал, что накануне состоялась встреча, на которой стороны договорились создать рабочую группу.
"А вообще идет формирование такого большого межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция". В рамках парламентского измерения нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы мир пришел на украинскую землю", — сказал Володин.
Он призвал украинских коллег строить отношения на принципах добрососедства, открытости, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенного государства.
"Нас многое объединяет, и от нас зависит сделать так, чтобы в будущем мы жили дружно и делали все для развития отношений между нашими странами", — заключил Володин.
Накануне президент Владимир Путин встретился в Кремле с Володиным и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Глава государства, в частности, заявил, что Россия всегда готова поддержать идею подключить к "нормандскому формату" парламентариев четырех стран, и выразил надежду, что администрация украинского лидера поддержит эту идею. Медведчук, со своей стороны, рассказал о предложении преобразовать межфракционное депутатское объединение, созданное в рамках Верховной рады, в межпарламентское объединение.
Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции существует с июня 2014 года. Тогда на полях празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.