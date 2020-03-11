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В Бельгии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
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РИА Новости

В Бельгии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

11:36 11.03.2020
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© Flickr / ➨ RedversБельгийская скорая помощь
Бельгийская скорая помощь
© Flickr / ➨ Redvers
Бельгийская скорая помощь. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Первый случай смерти от нового коронавируса был зафиксирован в Бельгии, пишет в среду бельгийская газета La Libre со ссылкой на министра здравоохранения страны Мэгги де Блок.
"Мэгги де Блок сообщила в среду, что первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Бельгии. Речь идет о 90-летнем пациенте", - говорится в сообщении.
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По данным на 10 марта, в Бельгии зафиксировано 267 случаев заражения COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.
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