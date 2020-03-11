В Бельгии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

"Мэгги де Блок сообщила в среду, что первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Бельгии. Речь идет о 90-летнем пациенте", - говорится в сообщении.

На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев

На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев

По данным на 10 марта, в Бельгии зафиксировано 267 случаев заражения COVID-19.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.