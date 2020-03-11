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Украинец пытался провезти в Польшу десять тысяч медицинских масок
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РИА Новости

Украинец пытался провезти в Польшу десять тысяч медицинских масок

11:33 11.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Продажа медицинских масок. Архивное фото
КИЕВ, 11 мар – РИА Новости. Украинец пытался перевезти более 10 тысяч медицинских масок через границу страны в Польшу, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
По данным пресс-службы, в ночь на среду в пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей прибыл украинец на автомобиле Volkswagen. Во время проверки автомобиля украинские пограничники в двойном днище багажника обнаружили два тайника.
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"В них находились одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки. Обнаруженный товар и автомобиль изъяли в установленном порядке. Общая сумма конфиската составила почти 356 тысяч гривен (почти 14 тысяч долларов)", - говорится в сообщении.
Ажиотаж вокруг медицинских масок возник на фоне распространения коронавируса в мире. В ряде стран власти борются с дефицитом масок.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.
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