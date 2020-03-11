ВОЗ получила от КНР $20 млн для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 11 мар - " Проект "Россия-Китай: Главное . Китай пожертвовал Всемирной организации здравоохранения 20 миллионов долларов для борьбы с эпидемией новой коронавирусной инфекции.

Средства направят в страны со сравнительно слабой системой общественного здравоохранения, пояснил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус. Он заявил, что перед лицом эпидемии весь мир должен усилить совместные действия по профилактике и контролю над заболеванием, в первую очередь - взаимодействие и сотрудничество на уровне международных организаций регионального уровня.

Международные механизмы координации включают в себя механизмы сотрудничества ВОЗ с региональными межгосударственными организациям, такими как Евросоюз, Африканский союз, АСЕАН и многими другими. Необходимо взаимодействие и на глобальном уровне - с "Большой двадцаткой" и “Семёркой”．