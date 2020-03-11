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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-11T11:33+0300
https://ria.ru/20200311/1568420887.html
ВОЗ получила от КНР $20 млн для борьбы с COVID-19
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РИА Новости

ВОЗ получила от КНР $20 млн для борьбы с COVID-19

11:33 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты долларов США различного достоинства
Банкноты долларов США различного достоинства
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 11 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай пожертвовал Всемирной организации здравоохранения 20 миллионов долларов для борьбы с эпидемией новой коронавирусной инфекции.
Средства направят в страны со сравнительно слабой системой общественного здравоохранения, пояснил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус. Он заявил, что перед лицом эпидемии весь мир должен усилить совместные действия по профилактике и контролю над заболеванием, в первую очередь - взаимодействие и сотрудничество на уровне международных организаций регионального уровня.
Международные механизмы координации включают в себя механизмы сотрудничества ВОЗ с региональными межгосударственными организациям, такими как Евросоюз, Африканский союз, АСЕАН и многими другими. Необходимо взаимодействие и на глобальном уровне - с "Большой двадцаткой" и “Семёркой”．
“Следует сосредоточиться на общем враге, а не на разногласиях. Настало время, когда нужно сплотиться для защиты человечества", - уверен Гебреисус.
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