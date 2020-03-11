Мастерская "Сенеж" запустила программы образования на Дальнем Востоке

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" приступила к реализации образовательных программ для слушателей на Дальнем Востоке, первым мероприятием стал вебинар "Искусство продуктивности без стресса: как удерживать контроль в мире хаоса" для представителей органов госвласти и местного самоуправления, общественных, молодежных организаций и бизнеса, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".