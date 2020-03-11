Мастерская "Сенеж" запустила программы образования на Дальнем Востоке

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" приступила к реализации образовательных программ для слушателей на Дальнем Востоке, первым мероприятием стал вебинар "Искусство продуктивности без стресса: как удерживать контроль в мире хаоса" для представителей органов госвласти и местного самоуправления, общественных, молодежных организаций и бизнеса, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Задача вебинара — познакомить участников с лучшими практиками управления рабочим процессом, научиться достигать более высоких результатов с наименьшими эмоциональными и энергетическими издержками.
"До создания филиала Мастерской управления "Сенеж" на Дальнем Востоке мы начинаем серию онлайн образовательных вебинаров. Для нас очень важно, чтобы у каждого жителя нашей страны была возможность получить новые знания и опыт в нашем образовательном центре – вне зависимости от того, живет ли он в Москве или во Владивостоке", привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
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Мастерская управления "Сенеж" создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО "Россия – страна возможностей". Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.