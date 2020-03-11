Синоптики пообещали москвичам снег в выходные

"Атмосферное давление будет повышаться, и не исключено, что на следующей неделе уже погода будет более комфортной. Осадки постепенно прекратятся, погоду будет определять антициклон, и в ночные часы если температура еще останется слабо отрицательной, то дневная температура вновь начнет расти и будет колебаться в пределах плюс 5 - плюс 7 градусов. Для марта месяца это будет нормальная погода, но она будет чуть холоднее, чем бы мы того хотели, но эти дни надо пережить, а потом весна будет брать свое", - заключила метеоролог.