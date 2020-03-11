Синоптики пообещали москвичам снег в выходные

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Облачная погода с сильным ветром и снегом ожидается в Москве в выходные, температура понизится и будет близка к нормальным мартовским показателям, сообщил РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
"В выходные дни погода будет холоднее, чем та, что мы наблюдаем сейчас в столичном регионе. Температура воздуха останется выше климатической нормы, но всего на 1-2 градуса. Мы ожидаем, что в преддверии выходных погода будет довольна ветреная, но относительно теплая, дневная и ночная температуры будут положительными", - рассказала Позднякова.
10 марта, 17:57В Москве из-за теплой погоды проснулись клещи
Синоптик отметила, что в субботу и воскресенье в ночные часы погода будет понижаться до небольших отрицательных значений, и днем в воскресенье температура в городе будет тоже около нуля. Не исключено, что в ночь на воскресенье пройдет небольшой снег, он может лечь небольшим слоем на землю, но вскоре растает. Возможно, что к воскресенью вечером появится просвет в облаках.
"Атмосферное давление все дни будет ниже климатической нормы, причем существенно ниже климатической нормы, где-то 733-735 миллиметров ртутного столба, но это далеко от рекордных значений", - сообщила Позднякова.
Она добавила, что к небольшому похолоданию и осадкам прибавится сильный ветер. Самый сильный - до 20-23 метров в секунду - ожидается в пятницу 13 марта. Он может сохраниться в ночь на субботу. При таком ветре и высокой влажности воздуха будет казаться, что на улице стало значительно холоднее.
"Атмосферное давление будет повышаться, и не исключено, что на следующей неделе уже погода будет более комфортной. Осадки постепенно прекратятся, погоду будет определять антициклон, и в ночные часы если температура еще останется слабо отрицательной, то дневная температура вновь начнет расти и будет колебаться в пределах плюс 5 - плюс 7 градусов. Для марта месяца это будет нормальная погода, но она будет чуть холоднее, чем бы мы того хотели, но эти дни надо пережить, а потом весна будет брать свое", - заключила метеоролог.
9 марта, 09:36Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году