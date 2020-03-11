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В Мексике один человек погиб при столкновении двух составов метро
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РИА Новости

В Мексике один человек погиб при столкновении двух составов метро

11:27 11.03.2020 (обновлено: 11:29 11.03.2020)
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© Фото : страница службы скорой помощи XE Médica Ambulancias в TwitterСтолкновение поездов в метро Мехико
Столкновение поездов в метро Мехико
© Фото : страница службы скорой помощи XE Médica Ambulancias в Twitter
Столкновение поездов в метро Мехико
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и 41 получил ранения в результате столкновения двух поездов в метро в столице Мексики, сообщила в Twitter глава правительства Мехико Клаудиа Шеинбаум.
"Мне сообщили о столкновении двух составов метро на станции Такубайя. Пожарные сообщают о 41 пострадавшем и одном погибшем. Я направляюсь на место (происшествия)", - написала Шеинбаум.
Как сообщает газета Universal, инцидент произошел во вторник в 23.30 по местному времени (08.30 мск среды).
По данным издания, пострадавшие были госпитализированы. Среди них два машиниста составов.
Прокуратура Мехико сообщила о начале расследования.
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