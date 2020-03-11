В Мексике один человек погиб при столкновении двух составов метро

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и 41 получил ранения в результате столкновения двух поездов в метро в столице Мексики, сообщила в Twitter глава правительства Мехико Клаудиа Шеинбаум.
"Мне сообщили о столкновении двух составов метро на станции Такубайя. Пожарные сообщают о 41 пострадавшем и одном погибшем. Я направляюсь на место (происшествия)", - написала Шеинбаум.
20 personas heridas de gravedad y una persona muerta (verificando) es el saldo que ha dejado preliminar de un fatal accidente en la estación Tacubaya de la L1 del metro de la Ciudad de México. (por confirmar los accidentados y numeros de fallecidos) pic.twitter.com/xpHhMf705u— Maifrend el original ❁ (@maifrend_) March 11, 2020
Как сообщает газета Universal, инцидент произошел во вторник в 23.30 по местному времени (08.30 мск среды).
По данным издания, пострадавшие были госпитализированы. Среди них два машиниста составов.
Прокуратура Мехико сообщила о начале расследования.