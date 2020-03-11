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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T11:22+0300
https://ria.ru/20200311/1568420136.html
Группа СПЧ готова к наблюдению за голосованием по Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568399976_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_331787fd3b7b7818e9e720c0b6fc64df.jpg
РИА Новости

Группа СПЧ готова к наблюдению за голосованием по Конституции

11:22 11.03.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Денис Абрамов
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мониторинговая рабочая группа по выборам Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) готова к мониторингу всенародного голосования по поправке в конституцию после объявления старта кампании, сообщил член Совета Игорь Борисов.
"Мы разработали план, утвердили его и собираемся проводить мониторинг голосования... И мы предполагаем после вступления уже первой части законов в силу, которая утвердит как бы саму суть поправок и даст старт избирательной кампании, приступить к мониторингу с выездом в субъекты РФ и созданием там региональных мониторинговых групп", - сказал Борисов РИА Новости.
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По его словам, члены СПЧ планируют объединять общественников с уполномоченными по правам человека, общественными палатами и смотреть за проблематикой, которая может возникать. "Мы готовы подключаться и работать в этом направлении, как только будет дан старт кампании", - пояснил правозащитник.
"По положению, в каждой (региональной) мониторинговой группе должен быть член СПЧ, хотя бы один... Мы ездим в те регионы, в которых ожидаем какие-то проблемы - либо они есть, либо ожидаются. Есть информация от наших коллег, правозащитников, поэтому мы выбираем регионы, в которых требуется вмешательство и помощь", - отметил он.
Борисов добавил, что также члены СПЧ решили, что необходимо подключиться и "промониторить", как идет обучение наблюдателей в рамках общественных палат.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФСовет по правам человека при Президенте РФПолитика
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