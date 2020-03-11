Группа СПЧ готова к наблюдению за голосованием по Конституции

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мониторинговая рабочая группа по выборам Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) готова к мониторингу всенародного голосования по поправке в конституцию после объявления старта кампании, сообщил член Совета Игорь Борисов.
"Мы разработали план, утвердили его и собираемся проводить мониторинг голосования... И мы предполагаем после вступления уже первой части законов в силу, которая утвердит как бы саму суть поправок и даст старт избирательной кампании, приступить к мониторингу с выездом в субъекты РФ и созданием там региональных мониторинговых групп", - сказал Борисов РИА Новости.
По его словам, члены СПЧ планируют объединять общественников с уполномоченными по правам человека, общественными палатами и смотреть за проблематикой, которая может возникать. "Мы готовы подключаться и работать в этом направлении, как только будет дан старт кампании", - пояснил правозащитник.
"По положению, в каждой (региональной) мониторинговой группе должен быть член СПЧ, хотя бы один... Мы ездим в те регионы, в которых ожидаем какие-то проблемы - либо они есть, либо ожидаются. Есть информация от наших коллег, правозащитников, поэтому мы выбираем регионы, в которых требуется вмешательство и помощь", - отметил он.
Борисов добавил, что также члены СПЧ решили, что необходимо подключиться и "промониторить", как идет обучение наблюдателей в рамках общественных палат.