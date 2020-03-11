Группа СПЧ готова к наблюдению за голосованием по Конституции

"Мы разработали план, утвердили его и собираемся проводить мониторинг голосования... И мы предполагаем после вступления уже первой части законов в силу, которая утвердит как бы саму суть поправок и даст старт избирательной кампании, приступить к мониторингу с выездом в субъекты РФ и созданием там региональных мониторинговых групп", - сказал Борисов РИА Новости.