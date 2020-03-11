В ЛНР заявили, что обмен пленными в Донбассе обсудят по видеосвязи

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого Зеленский сообщил, что ведется работа над формированием новых списков для обмена пленными.