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В ЛНР заявили, что обмен пленными в Донбассе обсудят по видеосвязи
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РИА Новости

В ЛНР заявили, что обмен пленными в Донбассе обсудят по видеосвязи

11:20 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоРодион Мирошник
Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Запланированное на среду в белорусской столице обсуждение обмена пленными в Донбассе в гуманитарной подгруппе состоится в режиме видеоконференции из-за риска распространения коронавируса, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Родион Мирошник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что более 200 граждан Украины удерживаются в Донбассе. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в начале марта заявил о намерении провести следующий этап обмена пленными в Донбассе в формате "всех на всех" в марте этого года.
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"Переговоры по обмену пленными сегодня пройдут в формате видеоконференции. По просьбе координатора от ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - ред.) в гуманитарной подгруппе Тони Фриша, обсуждение вопроса обмена пленными будет вестись в по видеосвязи", - сообщил Мирошник.
Он уточнил, что причиной данного решения стали карантинные мероприятия в Европе из-за коронавируса.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого Зеленский сообщил, что ведется работа над формированием новых списков для обмена пленными.
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