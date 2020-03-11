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В районах провинции Хубэй возобновят пассажирские перевозки
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РИА Новости

В районах провинции Хубэй возобновят пассажирские перевозки

11:20 11.03.2020
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© REUTERS / China DailyРабочий с оборудованием для дезинфекции переходит дорогу у больницы в городе Ичан в китайской провинции Хубэй
Рабочий с оборудованием для дезинфекции переходит дорогу у больницы в городе Ичан в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 11 мар – РИА Новости. Пассажирские перевозки в городах и районах провинции Хубэй с низким и средним эпидемическим риском постепенно будут возобновлены, но пока только в пределах самой провинции, следует из заявления правительства провинции Хубэй.
"Работа пассажирского авиа-, железнодорожного, автомобильного, водного и городского общественного транспорта постепенно и упорядоченно будет возобновлена в районах с низким и средним уровнем риска", - говорится в заявлении.
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Подчеркивается, что возобновление работы возможно только при условии выполнения всех необходимых предписанных мер по профилактике и контролю за распространением заболевания. Также указывается, что пока это касается только пассажирского транспорта, курсирующего в рамках провинции Хубэй. Точные сроки возобновления работы транспорта пока не сообщаются.
В районах с высоким уровнем эпидемического риска, и особенно в городе Ухань, пассажирские перевозки пока возобновлены не будут.
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При этом для того, чтобы пользоваться транспортом, необходимо доказать, что человек здоров. Специально для этого был введен так называемый "код здоровья" или "личный номер состояния здоровья". Для того, чтобы его получить, необходимо подать заявку, заполнив данные о своем здоровье, полное имя, номер удостоверения личности, телефон, предоставить данные о недавних поездках, контактах. Если вы здоровы и история поездок в порядке, то ваш код будет зеленым, его надо сканировать при проходе в транспорт и общественные места. Если же ваши данные свидетельствуют о том, что вы больны и можете представлять потенциальную угрозу для окружающих, то вы получите красный код, то есть запрет на посещение общественных мест.
Ранее власти Хубэя ввели классификацию 103 уездов, городов и районов провинции в соответствии с уровнем эпидемического риска. Так, зонами низкого риска считаются те, где вообще не было выявлено подтвержденных случаев коронавируса или же новые случаи не были зафиксированы 14 дней подряд.
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Зонами со средним уровнем риска считаются те, где за последние 14 дней были подтвержденные случаи, однако их общее число за две недели не превышало 50, или же, если выявлено более 50 случаев за 14 дней, но не было зафиксировано групповых и массовых заражений.
Если же за 14 дней зарегистрировано более 50 случаев, в том числе групповые заражения, такие уезды, города и районы считаются зонами с высокой степенью риска, и таких пока большинство – 58 или 56,31%.
Город Ухань с 23 января фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, не функционирует аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям города запрещено покидать его без особого разрешения, въезд в город осуществляется по этому же принципу. Строго ограничен и режим передвижения по городу.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйКитайУханьВ мире
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