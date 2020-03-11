Россия и Китай продолжают культурные обмены, несмотря на эпидемию

МОСКВА, 11 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Культурные обмены между Китаем и Россией, несмотря на эпидемию коронавирусной пневмонии, продолжаются в режиме онлайн.
Так, в Международном институте изобразительных искусств Педагогического университета Харбина прошла интерактивная выставка, которую поддержали многие крупные российские искусствоведы, в частности, ректор Московского государственного академического художественного института им. В.И.Сурикова (МГАХИ) Анатолий Любавин.
В видео-обращении российский ректор отметил, что выставка посвящена противоэпидемической работе Китая, он выразил свою поддержку Китаю и заверил китайскую общественность в неизменном продолжении культурного взаимодействия между странами.
С письмом к китайским коллегам обратился и профессор факультета скульптуры МГАХИ Галим Долмогомбетов, подчеркнувший важность художественного творчества для укрепления духовных сил в борьбе с опасным заболеванием.
В ответном слове преподаватель Харбинского педагогического университета Ван Бяо выразил уверенность в скорой победе над эпидемией и поблагодарил российских коллег, высоко оценив уровень сотрудничества между вузами.