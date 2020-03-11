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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-11T11:18+0300
https://ria.ru/20200311/1568419933.html
Россия и Китай продолжают культурные обмены, несмотря на эпидемию
https://cdn22.img.ria.ru/images/149425/45/1494254566_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f56c988a91189c2a71ca1347569ea9bc.jpg
РИА Новости

Россия и Китай продолжают культурные обмены, несмотря на эпидемию

11:18 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Культурные обмены между Китаем и Россией, несмотря на эпидемию коронавирусной пневмонии, продолжаются в режиме онлайн.
Так, в Международном институте изобразительных искусств Педагогического университета Харбина прошла интерактивная выставка, которую поддержали многие крупные российские искусствоведы, в частности, ректор Московского государственного академического художественного института им. В.И.Сурикова (МГАХИ) Анатолий Любавин.
В видео-обращении российский ректор отметил, что выставка посвящена противоэпидемической работе Китая, он выразил свою поддержку Китаю и заверил китайскую общественность в неизменном продолжении культурного взаимодействия между странами.
С письмом к китайским коллегам обратился и профессор факультета скульптуры МГАХИ Галим Долмогомбетов, подчеркнувший важность художественного творчества для укрепления духовных сил в борьбе с опасным заболеванием.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
6 марта, 18:25Россия-Китай: Главное
Си Цзиньпин: иностранных студентов в Китае защищают от COVID-19
В ответном слове преподаватель Харбинского педагогического университета Ван Бяо выразил уверенность в скорой победе над эпидемией и поблагодарил российских коллег, высоко оценив уровень сотрудничества между вузами.
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
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