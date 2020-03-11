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Совфед одобрил закон о работе региональных омбудсменов
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РИА Новости

Совфед одобрил закон о работе региональных омбудсменов

11:17 11.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о работе региональных уполномоченных по правам человека.
Авторами инициативы стала группа сенаторов.
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Согласно документу, на должность уполномоченного может быть назначен гражданин РФ, достигший 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. Законом субъекта РФ минимальный возраст для кандидата на должность омбудсмена может быть увеличен, но не более чем на пять лет.
Закон также определяет требования, ограничения и запреты, связанные с замещением данной должности, определяет порядок подачи омбудсмену и рассмотрения им жалоб, предложений или заявлений.
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Инициатива также предусматривает, что по результатам рассмотрения жалобы уполномоченный вправе направить соответствующему органу власти, организации или должностному лицу свои рекомендации в письменной форме относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина; обратиться в суд с административным иском в защиту нарушенных прав и свобод человека и гражданина (в том числе неограниченного круга лиц), обратиться в соответствующие компетентные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства или уголовного дела в отношении должностного лица, в действиях (бездействии) которого усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина.
Кроме того, для взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с уполномоченным между ними могут заключаться соответствующие соглашения.
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