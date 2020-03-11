Убивший бизнесмена за Land Cruiser сибиряк получил 20 лет колонии

НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил местного жителя Ивана Жирова к 20 годам колонии за убийство по найму бизнесмена, за это ему пообещали Toyota Land Cruiser 200 и 1 миллион рублей, заказчику дали 16 лет, сообщается в среду на сайте суда.

Ранее сообщалось, что 30 декабря 2018 года в карете скорой помощи от ножевых ранений скончался 33-летний мужчина, на которого напали на Тверской улице в Новосибирске . В СУСК поясняли, что на тот момент к 19-летнему жителю Новосибирска обратился 34-летний мужчина с предложением убить партнера по бизнесу, пообещав ему за это 1 миллион рублей и автомобиль Toyota Land Cruiser 200, что он и сделал. Предполагаемые организатор и исполнитель были арестованы.

"Новосибирский областной суд признал Карапетяна К.В. виновным … и приговорил к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок один год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима… Наказание Жирову И.Д. назначено по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 20 лет с ограничением свободы на срок два года с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В суде пояснили, что Жирова признали виновным в убийстве по найму, а также в причинении тяжкого, легкого и средней тяжести вреда еще трем родственникам бизнесмена, которые пытались спасти его от нападения. Карена Карапетяна суд признал виновным в подстрекательстве, пособничестве и содействии в убийстве по найму.

По данным облсуда, 30 декабря 2018 года Жиров дождался мужчину у его дома, подошел со спины и начал наносить удары ножом. Потерпевший активно боролся за свою жизнь, звал на помощь, защищался руками, но от полученных ранений вскоре упал на землю. На крики о помощи выбежали супруга, мать и брат погибшего, которые пытались защитить близкого им человека от нападения - хватали Жирова руками, оттаскивали от лежащего на снегу человека.

"Преодолевая сопротивления родственников, Жиров И.Д. поворачивался к ним и каждому из них наносил удары ножом, а затем продолжал наносить удары погибшему. Остановить убийцу смогла лишь жена брата, которая ударила Жирова И.Д. лопатой по туловищу и голове, после чего последний с места преступления скрылся", - рассказали в суде.