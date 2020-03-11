Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T11:16+0300
https://ria.ru/20200311/1568419779.html
Убивший бизнесмена за Land Cruiser сибиряк получил 20 лет колонии
https://cdn23.img.ria.ru/images/154810/30/1548103001_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_c0aa4ce4e3937ff9362143358f0ebe68.jpg
РИА Новости

Убивший бизнесмена за Land Cruiser сибиряк получил 20 лет колонии

11:16 11.03.2020
1390
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил местного жителя Ивана Жирова к 20 годам колонии за убийство по найму бизнесмена, за это ему пообещали Toyota Land Cruiser 200 и 1 миллион рублей, заказчику дали 16 лет, сообщается в среду на сайте суда.
Ранее сообщалось, что 30 декабря 2018 года в карете скорой помощи от ножевых ранений скончался 33-летний мужчина, на которого напали на Тверской улице в Новосибирске. В СУСК поясняли, что на тот момент к 19-летнему жителю Новосибирска обратился 34-летний мужчина с предложением убить партнера по бизнесу, пообещав ему за это 1 миллион рублей и автомобиль Toyota Land Cruiser 200, что он и сделал. Предполагаемые организатор и исполнитель были арестованы.
Владимир Теплов
17 февраля, 08:00
"Держал рабов, обращался как со скотом": кто убил бизнесмена в тайге
"Новосибирский областной суд признал Карапетяна К.В. виновным … и приговорил к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок один год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима… Наказание Жирову И.Д. назначено по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 20 лет с ограничением свободы на срок два года с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде пояснили, что Жирова признали виновным в убийстве по найму, а также в причинении тяжкого, легкого и средней тяжести вреда еще трем родственникам бизнесмена, которые пытались спасти его от нападения. Карена Карапетяна суд признал виновным в подстрекательстве, пособничестве и содействии в убийстве по найму.
Автомобиль Следственного комитета РФ
19 сентября 2019, 12:46
Нижегородского бизнесмена убили ударом кирпича по голове
По данным облсуда, 30 декабря 2018 года Жиров дождался мужчину у его дома, подошел со спины и начал наносить удары ножом. Потерпевший активно боролся за свою жизнь, звал на помощь, защищался руками, но от полученных ранений вскоре упал на землю. На крики о помощи выбежали супруга, мать и брат погибшего, которые пытались защитить близкого им человека от нападения - хватали Жирова руками, оттаскивали от лежащего на снегу человека.
"Преодолевая сопротивления родственников, Жиров И.Д. поворачивался к ним и каждому из них наносил удары ножом, а затем продолжал наносить удары погибшему. Остановить убийцу смогла лишь жена брата, которая ударила Жирова И.Д. лопатой по туловищу и голове, после чего последний с места преступления скрылся", - рассказали в суде.
В ходе судебного заседания Карапетян заявил о своей непричастности к убийству. Жиров не отрицал, что убил мужчину, но при этом отрицал, что сделал это по найму, сообщили в суде. Приговор пока не вступил в силу.
10200132
Обсудить 0
Toyota Land CruiserНовосибирскПроисшествия
Рекомендуем
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Сотрудник полиции
В Москве проверят данные об избиении мужчины, защищавшего пенсионера
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Кадр из видео спящего на льду рыбака
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Хакасии убил незнакомую женщину на глазах у мужа
Медсестра набирает лекарство в шприц
Неизвестный перевел 50 миллионов рублей девочке с СМА в Югре
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Солнечная электростанция во Львовской области
Украинская передовая энергетика преподносит сюрприз
Кадр из клипа на песню Tears Getting Sober болгарской певицы Виктории Георгиевой (Victoria)
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2020
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Рэп-исполнитель Тимати
Пользователей Сети удивило исчезновение татуировок у Тимати
Сотрудник полиции
В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Мартин Хельме
Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
Лента новостейМолния