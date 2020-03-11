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В Москве проверят данные об избиении мужчины, защищавшего пенсионера
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РИА Новости

В Москве проверят данные об избиении мужчины, защищавшего пенсионера

11:15 11.03.2020 (обновлено: 12:28 11.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московские следователи проверят информацию из СМИ об избиении группой подростков на юго-востоке Москвы мужчины, заступившегося за пенсионера, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
СМИ писали, что компания подростков приставали к пенсионеру на детской площадке, после чего избили мужчину, который заступился за пожилого человека. Кроме того, во время избиения у мужчины выпал дорогой телефон, который взял один из подростков, участвовавший в драке.
Проводится проверка для установления всех фактов, указанных в информации.
Дактилоскопическая лаборатория экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по городу Москве
1 марта, 08:00
"Забил двоих кочергой": как криминалисты раскрыли убийство пенсионеров
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Юлия ИвановаМоскваПроисшествия
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