В Москве проверят данные об избиении мужчины, защищавшего пенсионера

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московские следователи проверят информацию из СМИ об избиении группой подростков на юго-востоке Москвы мужчины, заступившегося за пенсионера, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
СМИ писали, что компания подростков приставали к пенсионеру на детской площадке, после чего избили мужчину, который заступился за пожилого человека. Кроме того, во время избиения у мужчины выпал дорогой телефон, который взял один из подростков, участвовавший в драке.
Проводится проверка для установления всех фактов, указанных в информации.