Пресс-конференция о запрете некурительной никотиносодержащей продукции

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12 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Самара на тему: "Здоровье молодого поколения – благополучие нации".