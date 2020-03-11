Пресс-конференция о запрете некурительной никотиносодержащей продукции

Участники в Москве:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ;
- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад АХМАДОВ;
- заместитель начальника ГУНК МВД России действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Сергей СОТНИКОВ;
- начальник Управления по контролю за легальным оборотом наркотиков и предупреждению административных правонарушений в сфере НОН ГУНК МВД России полковник полиции Анна МИРОНОВА;
- начальник УНК ГУ МВД России по Московской области полковника полиции Роберт АДАМЯН.
К разговору также приглашены:
- представители Минздрава России.
Участник в Самаре:
- председатель Комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской губернской Думы Юрий ШЕВЦОВ.
В ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин сказал о том, что "каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России".
На рассмотрении в Госдуме находятся поправки в закон "Об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма", предусматривающие отнесение жевательных резинок, конфет и других изделий с никотином к уже запрещенной в нашей стране некурительной продукции и позволяющие прекратить их оборот на территории России. Законопроект был инициирован Советом Федерации и уже прошел первое чтение в нижней палате парламента.
О действиях, которые позволят уберечь молодежь от пагубного влияния никотиносодержащих смесей, возможно, даже спасут чью-то жизнь, а также о других законотворческих шагах в рамках реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" пойдет речь в рамках мероприятия.
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- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ;
- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад АХМАДОВ;
- заместитель начальника ГУНК МВД России действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Сергей СОТНИКОВ;
- начальник Управления по контролю за легальным оборотом наркотиков и предупреждению административных правонарушений в сфере НОН ГУНК МВД России полковник полиции Анна МИРОНОВА;
- начальник УНК ГУ МВД России по Московской области полковника полиции Роберт АДАМЯН.
К разговору также приглашены:
- представители Минздрава России.
Участник в Самаре:
- председатель Комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской губернской Думы Юрий ШЕВЦОВ.
В ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин сказал о том, что "каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России".
На рассмотрении в Госдуме находятся поправки в закон "Об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма", предусматривающие отнесение жевательных резинок, конфет и других изделий с никотином к уже запрещенной в нашей стране некурительной продукции и позволяющие прекратить их оборот на территории России. Законопроект был инициирован Советом Федерации и уже прошел первое чтение в нижней палате парламента.
О действиях, которые позволят уберечь молодежь от пагубного влияния никотиносодержащих смесей, возможно, даже спасут чью-то жизнь, а также о других законотворческих шагах в рамках реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" пойдет речь в рамках мероприятия.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/