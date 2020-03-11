Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T17:05+0300
https://ria.ru/20200311/1568419724.html
Пресс-конференция о запрете некурительной никотиносодержащей продукции
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция о запрете некурительной никотиносодержащей продукции

11:11 11.03.2020 (обновлено: 17:05 11.03.2020)
95
12 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Самара на тему: "Здоровье молодого поколения – благополучие нации".
Участники в Москве:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ;
- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад АХМАДОВ;
- заместитель начальника ГУНК МВД России действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Сергей СОТНИКОВ;
- начальник Управления по контролю за легальным оборотом наркотиков и предупреждению административных правонарушений в сфере НОН ГУНК МВД России полковник полиции Анна МИРОНОВА;
- начальник УНК ГУ МВД России по Московской области полковника полиции Роберт АДАМЯН.

К разговору также приглашены:
- представители Минздрава России.

Участник в Самаре:
- председатель Комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской губернской Думы Юрий ШЕВЦОВ.

В ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин сказал о том, что "каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России".
На рассмотрении в Госдуме находятся поправки в закон "Об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма", предусматривающие отнесение жевательных резинок, конфет и других изделий с никотином к уже запрещенной в нашей стране некурительной продукции и позволяющие прекратить их оборот на территории России. Законопроект был инициирован Советом Федерации и уже прошел первое чтение в нижней палате парламента.
О действиях, которые позволят уберечь молодежь от пагубного влияния никотиносодержащих смесей, возможно, даже спасут чью-то жизнь, а также о других законотворческих шагах в рамках реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" пойдет речь в рамках мероприятия.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000010
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Румас может согласовать позиции по Евразийской интеграции к 10 апреля
Здание Государственной Думы РФ
ГД приняла во втором чтении поправки в бюджет ПФР на 2020-2022 годы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Правительство рассмотрит законопроект о защите инвестиций
Рабочий с оборудованием для дезинфекции переходит дорогу у больницы в городе Ичан в китайской провинции Хубэй
В районах провинции Хубэй возобновят пассажирские перевозки
Туристы в масках на одной из улиц Милана
АТОР представила в Минэкономразвития план поддержки туриндустрии
LIVE: Заседание Государственной думы
Заседание Госдумы по поправкам в Конституцию. Прямая трансляция
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
Компании смогут 31 марта — 1 апреля подать заявки на модернизацию ТЭС
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин отметил важность поправок в Конституцию
Жительница Петербурга Алла Ильина в машине скорой помощи после заседания Петроградского районного суда
В Петербурге помещенная под карантин пациентка обжаловала решение суда
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя обозначил стратегическую задачу в инвестполитике Верхневолжья
Конституция Российской Федерации
Госдума поддержала ряд поправок к Конституции
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о развитии системы гарантийной поддержки МСП
Автозаправочная станция
В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся
Председатель правления, генеральный директор ПАО РусГидро Николай Шульгинов на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017
Шульгинов: "Русгидро" видит затягивание обмена активами от СУЭК
Пробирки
СПЧ попросит правительство поддержать проект по лечению больных СМА
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
Лента новостейМолния