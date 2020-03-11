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Румас может согласовать позиции по Евразийской интеграции к 10 апреля
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РИА Новости

Румас может согласовать позиции по Евразийской интеграции к 10 апреля

11:15 11.03.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что рассчитывает на согласование позиций с РФ в рамках евразийской интеграции к 10 апреля.
"У нас, действительно, насыщенная как двусторонняя повестка, так и есть целый ряд вопросов, который мы должны обсудить в рамках наших интеграционных процессов. Во многом движение в "пятерке" будет зависеть от того, насколько мы сблизим свои позиции. Вы знаете, перед нами президентами поставлена задача подготовить документы по стратегии интеграции и наши вице-премьеры провели большую работу. Там осталось несколько спорных вопросов, которые, я надеюсь, мы сегодня обсудим и продвинемся, чтобы, когда мы встретимся в Минске 10 апреля на межправсовете, мы смогли согласовать этот документ и внести его в высший Евразийский межправительственный совет", - сказал он.
Румас заметил, что товарооборот между РФ и Белоруссией держится на уровне 35-36 миллиардов долларов. "Мы получили оперативную информацию за январь. Товарооборот у нас уменьшился, но, к удовлетворению белорусской стороны, мы увидели, что сальдо, которое у нас было очень большим, отрицательное сальдо в торговле достигало 9,6 миллиарда, 8,4 миллиарда за 2019 год, то сейчас, по январю, оно уменьшилось всего до 100 млн долларов, то есть мы выравниваем свои потоки", - пояснил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
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