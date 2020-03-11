Румас может согласовать позиции по Евразийской интеграции к 10 апреля

"У нас, действительно, насыщенная как двусторонняя повестка, так и есть целый ряд вопросов, который мы должны обсудить в рамках наших интеграционных процессов. Во многом движение в "пятерке" будет зависеть от того, насколько мы сблизим свои позиции. Вы знаете, перед нами президентами поставлена задача подготовить документы по стратегии интеграции и наши вице-премьеры провели большую работу. Там осталось несколько спорных вопросов, которые, я надеюсь, мы сегодня обсудим и продвинемся, чтобы, когда мы встретимся в Минске 10 апреля на межправсовете, мы смогли согласовать этот документ и внести его в высший Евразийский межправительственный совет", - сказал он.