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Туризм
2020-03-11T12:39+0300
https://ria.ru/20200311/1568419628.html
Около 3,5 тысяч туристов отказались от посещения ООН из-за вируса
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РИА Новости

Около 3,5 тысяч туристов отказались от посещения ООН из-за вируса

12:39 11.03.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 11 мар – РИА Новости. Около 3,5 тысячи туристов отказались от туров по штаб-квартире ООН в Нью-Йорке из-за ситуации с коронавирусом, заявил РИА Новости глава экскурсионного бюро Винченцо Пулиезе.
С вечера вторника экскурсии в штаб-квартире приостановлены. По словам Пулиезе, туры не будут проводиться как минимум до 31 марта.
"Пока у нас было около 3500 человек, которые решили отменить свои туры по штаб-квартире ООН", — сказал глава экскурсионного бюро.
ООН со вторника ограничила также доступ посетителей в штаб-квартиру из-за ситуации вокруг коронавируса. Теперь только те, у кого есть действительный пропуск на территорию ООН или знак специального мероприятия, будут допущены в здание секретариата. Как следует из текста, любым другим посетителям необходимо будет записываться – их будут пускать только в сопровождении сотрудника организации.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
10 марта, 20:36Туризм
ООН ограничит доступ гостей и прекратит экскурсии из-за короновируса
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмНью-Йорк (город)ООНСША
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