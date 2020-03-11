Около 3,5 тысяч туристов отказались от посещения ООН из-за вируса

ООН, 11 мар – РИА Новости. Около 3,5 тысячи туристов отказались от туров по штаб-квартире ООН в Нью-Йорке из-за ситуации с коронавирусом, заявил РИА Новости глава экскурсионного бюро Винченцо Пулиезе.

С вечера вторника экскурсии в штаб-квартире приостановлены. По словам Пулиезе, туры не будут проводиться как минимум до 31 марта.

"Пока у нас было около 3500 человек, которые решили отменить свои туры по штаб-квартире ООН", — сказал глава экскурсионного бюро.

ООН со вторника ограничила также доступ посетителей в штаб-квартиру из-за ситуации вокруг коронавируса. Теперь только те, у кого есть действительный пропуск на территорию ООН или знак специального мероприятия, будут допущены в здание секретариата. Как следует из текста, любым другим посетителям необходимо будет записываться – их будут пускать только в сопровождении сотрудника организации.