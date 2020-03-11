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В Кении нашли останки двух редких белых жирафов
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РИА Новости

В Кении нашли останки двух редких белых жирафов

11:11 11.03.2020
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© AFP 2020 / Caters News AgencyСамки белого жирафа и ее детеныш в заповеднике в кенийском округе Гарисса
Самки белого жирафа и ее детеныш в заповеднике в кенийском округе Гарисса
© AFP 2020 / Caters News Agency
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Местные жители обнаружили останки самки белого жирафа и ее детеныша, которые обитали в заповеднике в кенийском округе Гарисса, их могли убить браконьеры, говорится в заявлении природоохранной организации.
Отмечается, что редчайших белых жирафов жители видели еще в июне 2017 года, о чем сообщили специалистам.
"С прискорбием сообщаем вам о гибели двух редких белых жирафов (взрослой самки и ее детеныша). Скелеты двух животных нашли местные жители, как представляется, их убили браконьеры", - говорится в заявлении организации "Программа по сохранению хиролы".
Отмечается, что останки жирафов были обнаружены в 57 километрах к северо-востоку от заповедника Ишакбини, который курирует организация.
Агентство Франс Пресс отмечает, что браконьеры убили единственную белую жирафиху. В мире остается только один жираф этого вида - одинокий самец.
Ранее редкие белые жирафы впервые попали на видео в 2017 году.
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