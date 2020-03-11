Депутаты до голосования будут разъяснять поправки к Конституции

"Изменения, которые вносятся, необходимы исходя из вызовов сегодняшнего дня и запроса общества. При этом неизменными - о чем неоднократно говорил президент РФ - остаются базовые принципы и ценности нашего основного закона, изложенные в 1-й, 2-й и 9-й главах... До всероссийского голосования на встречах со своими избирателями депутаты будут разъяснять каждую принятую Госдумой поправку к конституции", - сказал Володин журналистам.