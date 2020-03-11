Депутаты до голосования будут разъяснять поправки к Конституции

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутаты до проведения общероссийского голосования на встречах со своими избирателями будут разъяснять каждое предлагаемое изменение в Конституции РФ, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
ГД на пленарном заседании в среду одобрила закон о поправке в конституцию.
"Изменения, которые вносятся, необходимы исходя из вызовов сегодняшнего дня и запроса общества. При этом неизменными - о чем неоднократно говорил президент РФ - остаются базовые принципы и ценности нашего основного закона, изложенные в 1-й, 2-й и 9-й главах... До всероссийского голосования на встречах со своими избирателями депутаты будут разъяснять каждую принятую Госдумой поправку к конституции", - сказал Володин журналистам.
Он напомнил, что накануне этот вопрос обсуждался на Совете Госдумы, и график работы нижней палаты парламента в апреле спланирован таким образом, чтобы депутаты могли больше быть в регионах, общаться с людьми, отвечать на их вопросы относительно изменений в конституцию.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.