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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T11:08+0300
https://ria.ru/20200311/1568419427.html
Депутаты до голосования будут разъяснять поправки к Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_0:97:3018:1794_1036x0_80_0_0_a2341760f56d5c6de91ee8fca13f65f0.jpg
РИА Новости

Депутаты до голосования будут разъяснять поправки к Конституции

11:08 11.03.2020
4188
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутаты до проведения общероссийского голосования на встречах со своими избирателями будут разъяснять каждое предлагаемое изменение в Конституции РФ, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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"Изменения, которые вносятся, необходимы исходя из вызовов сегодняшнего дня и запроса общества. При этом неизменными - о чем неоднократно говорил президент РФ - остаются базовые принципы и ценности нашего основного закона, изложенные в 1-й, 2-й и 9-й главах... До всероссийского голосования на встречах со своими избирателями депутаты будут разъяснять каждую принятую Госдумой поправку к конституции", - сказал Володин журналистам.
Он напомнил, что накануне этот вопрос обсуждался на Совете Госдумы, и график работы нижней палаты парламента в апреле спланирован таким образом, чтобы депутаты могли больше быть в регионах, общаться с людьми, отвечать на их вопросы относительно изменений в конституцию.
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10 марта, 19:18Голосование по поправкам в Конституцию
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Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.
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Обсудить 19
Голосование по поправкам в КонституциюГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Это провал, друзья :(((
11 марта, 11:57
ddark_man88
4900503
Все "полезные" поправки дублируют уже существующие в законах. Остальные бесполезны или вредны.
11 марта, 11:47
aarxmag
3411404
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