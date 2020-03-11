В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Ранее в сообществе "Лампа. Екатерибург" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что сотрудники городской клинической больницы №20 перетащили в коридор и поставили рядом с туалетом кровать пациентки, госпитализированной с панкреатитом, из-за того, что она сильно кричала от боли. Подчеркивалось, что несмотря на просьбы супруга женщины помочь, медики утверждали, что женщина спит, а спустя несколько часов констатировали ее смерть.
"Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проводит проверку в связи со смертью пациентки городской больницы. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка правильности выбранной тактики лечения и назначенных препаратов. Отдельно внимание будет уделено своевременности оказания медицинской помощи пациентке", – сказала собеседница агентства.
В пресс-службе регионального управления СК РФ РИА Новости уточнили, что следователи также начали свою проверку по факту произошедшего.
Ситуация взята на особый контроль и в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга. "Создана рабочая группа, проверяются все факты", – сказали агентству в горздраве.