В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.