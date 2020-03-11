Челябинский губернатор отчитал банкиров за завышенные курсы валют

"Понимаю, что банкиров в зале нет. Но, коллеги, курс доллара с 68 рублей вырос до 71. Но что мы вчера видели – 75 и даже 80 рублей (за доллар) видели. Господа банкиры, окститесь", - сказал Текслер на областном совещании с главами городов и районов.