Челябинский губернатор отчитал банкиров за завышенные курсы валют

ЧЕЛЯБИНСК, 11 мар – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер в среду заявил о слишком завышенном курсе обмена валют в банках региона: несмотря на то, что курс доллара составлял около 71 рубля, в области его стоимость доходила до 80 рублей.
"Понимаю, что банкиров в зале нет. Но, коллеги, курс доллара с 68 рублей вырос до 71. Но что мы вчера видели – 75 и даже 80 рублей (за доллар) видели. Господа банкиры, окститесь", - сказал Текслер на областном совещании с главами городов и районов.
Губернатор напомнил, что ранее был утвержден областной бюджет, который составил более 200 миллиардов рублей, он самый большой за всю историю региона. "Приоритеты в нем расставлены – активное развитие социальной сферы и мер социальной поддержки, необходимой инфраструктуры и реального сектора экономики. Работать нужно всем", - отметил губернатор.
Участники ОПЕК+ в минувшую пятницу не смогли прийти к консенсусу относительно изменения параметров сделки либо продления срока ее действия. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия уже заявила о намерении увеличить добычу. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
На этом фоне рубль начал ослабляться. На момент открытия торгов в России во вторник доллар стоил 73 рубля, евро - 85 рублей. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль. По данным Мосбиржи на вечер вторника, курс доллара с расчетом на завтра составлял 71,76 рубля, евро - 81,28 рубля.