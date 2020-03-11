В Белоруссии выявили два новых случая заболевания коронавирусом

МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Еще два случая заболевания новым коронавирусом выявлены в Белоруссии у жителей Гомеля и Минска, сообщила в среду пресс-служба Минздрава республики.
"Еще два положительных теста на COVID-19 у граждан (из - ред.) Гомеля и Минска", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Таким образом, общее число случаев заражения выросло до 11.
Во вторник ведомство сообщало, что общее количество зарегистрированных в стране случаев заболевания COVID-19 достигло девяти. Трое из заболевших излечились от коронавирусной инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели.
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