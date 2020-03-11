Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T11:59+0300
https://ria.ru/20200311/1568418446.html
Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда
https://cdn22.img.ria.ru/images/155483/77/1554837727_0:226:3067:1951_1036x0_80_0_0_78d01fa5c449c802c9bbe852fea37b91.jpg
РИА Новости

Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда

10:48 11.03.2020 (обновлено: 11:59 11.03.2020)
68105
© AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. LeeМоряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
© AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. Lee
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Всплытие подлодок во льдах — непростая, но уже давно освоенная операция, заявил РИА Новости начальник главного штаба ВМФ в 1998-2005 годах адмирал Виктор Кравченко.
Так он прокомментировал видео, опубликованное американскими Военно-морскими силами. На нем видно, как атомная подводная лодка Toledo всплывает, пробивая лед в Арктике.

"Ну, всплыла она и всплыла. <…> Ничего сверхъестественного в этом нет, мы это тоже давно освоили", — сказал Кравченко.

По его словам, российскому флоту "следует подключать науку", чтобы найти возможность следить за американскими субмаринами и подо льдом. Хотя, добавил Кравченко, следить за ними нужно еще до того, как они ныряют под Арктику.
Порт в Гаване, Куба
5 марта, 12:36
Самая секретная в мире подлодка попала на фото
646541051521
Обсудить 20
РоссияВиктор КравченкоАрктикаСШАВ мире
Популярные комментарии
Интересно, а кто снимал само всплытие? Наверное медведи блогеры.)))
11 марта, 11:09
АКАндрей Кожуханцев
127662002
Да кстати. Откуда оператор взялся?
11 марта, 11:56
НКНаштырь Карвалолов
50110001
Рекомендуем
Американская атомная подлодка пробила лед в Арктике
Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике
Солнечная электростанция во Львовской области
Украинская передовая энергетика преподносит сюрприз
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Панцирь-С1
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении "Панцирей"
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
Литва предостерегла НАТО от "стратегической ошибки" в отношении России
Московская биржа
Эксперт оценил заявление АКРА о близости России к финансовому кризису
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
"Турецкий бастион НАТО". Анкара разворачивается от Москвы на Запад
Мартин Хельме
Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 рассказала о "русских солдатах" возле "Бука"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно
Машины Скорой помощи в Сирии
Минобороны сообщило о гибели в ДТП российского военного в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
Без розовых и черных очков: взгляд российского общества на власть
Коронавирус
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
Лента новостейМолния