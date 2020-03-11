Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда

"Ну, всплыла она и всплыла. <…> Ничего сверхъестественного в этом нет, мы это тоже давно освоили", — сказал Кравченко.

По его словам, российскому флоту "следует подключать науку", чтобы найти возможность следить за американскими субмаринами и подо льдом. Хотя, добавил Кравченко, следить за ними нужно еще до того, как они ныряют под Арктику.