Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T10:47+0300
https://ria.ru/20200311/1568418374.html
СМИ: Китай может нарастить госрезервы нефти после падения цен на сырье
https://cdn24.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:80:3054:1798_1036x0_80_0_0_cf50018dd0d26b8f59827600ed4c244a.jpg
РИА Новости

СМИ: Китай может нарастить госрезервы нефти после падения цен на сырье

10:47 11.03.2020
797
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти Китая рассматривают возможность увеличения государственных нефтяных резервов после обвала цен на сырье, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Высокопоставленные чиновники, занимающиеся вопросами планирования, проводят консультации с правительственными структурами Китая и государственными энергетическими компаниями о возможности увеличить стратегические запасы сырья страны за счет дешевой нефти", - цитирует агентство источники.
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
10 марта, 17:53Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Зарубежные эксперты назвали виновных в снижении цен на нефть
При этом они добавили, что Пекин еще не принял окончательного решения.
В минувший понедельник нефть подешевела более чем на 20%, до 30-35 долларов за баррель, после того, как сделка ОПЕК+ распалась и стало известно о намерении Саудовской Аравии существенно нарастить добычу и предложить своим покупателям 20-процентные скидки на апрель.
913002
Обсудить 4
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеОПЕКСаудовская АравияКитайЭкономика
Рекомендуем
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Табличка на объекте Saudi Aramco
Saudi Aramco увеличит добычу нефти на миллион баррелей в сутки
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда
Мартин Хельме
Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса
Добыча нефти
Нефть дорожает в ожидании снижения добычи в США
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Алексей Текслер
Челябинский губернатор отчитал банкиров за завышенные курсы валют
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак прокомментировал наращивание добычи нефти Саудовской Аравией
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Автозаправочная станция
В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Кадр из видео спящего на льду рыбака
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Зарубежные эксперты назвали виновных в снижении цен на нефть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
Лента новостейМолния