СМИ: Китай может нарастить госрезервы нефти после падения цен на сырье

"Высокопоставленные чиновники, занимающиеся вопросами планирования, проводят консультации с правительственными структурами Китая и государственными энергетическими компаниями о возможности увеличить стратегические запасы сырья страны за счет дешевой нефти", - цитирует агентство источники.
При этом они добавили, что Пекин еще не принял окончательного решения.
В минувший понедельник нефть подешевела более чем на 20%, до 30-35 долларов за баррель, после того, как сделка ОПЕК+ распалась и стало известно о намерении Саудовской Аравии существенно нарастить добычу и предложить своим покупателям 20-процентные скидки на апрель.