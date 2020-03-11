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В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 206 человек
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РИА Новости

В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 206 человек

10:44 11.03.2020 (обновлено: 13:17 11.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажир в маске
Пассажир в маске
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пассажир в маске. Архивное фото
ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии достигло 206, сообщило в среду министерство здравоохранения республики.
Во вторник утром ведомство сообщало о 157 заболевших, во второй половине скорректировало информацию до 182. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).
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Согласно последним данным, в Австрии провели 5362 тестов на коронавирус, 206 из них оказались положительными. Также сообщается, что четыре человека уже выздоровели.
В среду Австрийские федеральные железные сообщили, что пошагово прекращают железнодорожное сообщение с Италией из-за ситуации с коронавирусом.
Во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение нового вируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек - в помещении.
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Занятия в высших учебных заведениях временно прекращаются, по возможности на замену им придет удаленное обучение. По словам канцлера, в скором времени правительство примет меры и в отношении школ, чтобы затормозить распространение вируса. Работодателей призывают переводить сотрудников на работу на дому, а гражданам Австрии настоятельно рекомендуется вернуться из поездок в Италию.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.
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