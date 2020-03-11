В Индонезии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

"Около 2 утра (10 вечера мск) пациент со 25-м случаем (коронавируса) скончался", - заявил официальный представитель Ахмад Юрианто. По его словам, из жизни ушла 53-летняя иностранка.

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Когда у женщины был обнаружен коронавирус, она была тяжело больна и страдала от диабета, гипертонии, гипертиреоза и хронической обструктивной пневмонии, добавил Юрианто. По его словам, власти оповестили посольство соответствующей страны.