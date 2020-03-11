В Индонезии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первый случай смерти человека, зараженного новым коронавирусом, зафиксирован в Индонезии, общее число случаев заражения в стране составляет 27, сообщает телеканал CNA со ссылкой на официального представителя правительства.
"Около 2 утра (10 вечера мск) пациент со 25-м случаем (коронавируса) скончался", - заявил официальный представитель Ахмад Юрианто. По его словам, из жизни ушла 53-летняя иностранка.
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Когда у женщины был обнаружен коронавирус, она была тяжело больна и страдала от диабета, гипертонии, гипертиреоза и хронической обструктивной пневмонии, добавил Юрианто. По его словам, власти оповестили посольство соответствующей страны.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.
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