"Как вы это делаете?!" Психолог, который "вычисляет" маньяков

Как определяют, где преступник совершит следующее преступление? Почему жертва стремится "взять реванш"? Может ли маньяк быть формально психически здоров? Передаётся ли склонность к таким преступлениям по наследству? И почему соцсети делают травлю ещё более жестокой, чем в реальной жизни?
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" на неоднозначные вопросы отвечает декан факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, главный редактор журнала "Психология и право", профессор кафедры клинической и судебной психологии факультета юридической психологии Николай Дворянчиков:
01:20 Что такое профиль преступника, и как его составляют
03:00 Почему серийные преступники совершают преступления в одних и тех же местах, и как им удается скрываться
06:30 Бывают ли женщины серийными маньяками?
09:10 Как родителю понять, что его ребенок потенциально может стать сексуальным маньяком?
11:30 Видеоигры и виртуальная реальность. Как влияют на зрителя сцены насилия на экране?
15:40 Можно ли исправить маньяка?
19:00 "Была изнасилована 18 раз". Что такое виктимность?
22:15 Преступники, которые целенаправленно доводят до самоубийства — тоже маньяки?
25:30 Кражи через соцсети: почему мы сами отдаём деньги преступникам и как минимизировать риски?
29:20 Гипноз и НЛП: на приёме у психотерапевта или в отделе продаж
34:00 Можно ли распознать маньяка по сообщениям в мессенджерах и предотвратить преступление?
36:20 "Проверьте меня". Может ли экспертиза ошибаться, и что происходит в таких случаях в суде
38:15 Что происходит с нами в соцсетях: агрессивная травля
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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