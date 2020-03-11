Как Битцевскому маньяку удавалось скрываться от полиции, при этом совершая преступления в одном и том же парке? Справедливо ли говорить, что жертва "сама виновата"? Реально ли уже в детстве определить склонность человека к насилию? И возможно ли предотвратить преступления, распознав преступника по сообщениям в социальных сетях?

"Как вы это делаете?!" Психолог, который "вычисляет" маньяков

Как определяют, где преступник совершит следующее преступление? Почему жертва стремится "взять реванш"? Может ли маньяк быть формально психически здоров? Передаётся ли склонность к таким преступлениям по наследству? И почему соцсети делают травлю ещё более жестокой, чем в реальной жизни?

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" на неоднозначные вопросы отвечает декан факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, главный редактор журнала "Психология и право", профессор кафедры клинической и судебной психологии факультета юридической психологии Николай Дворянчиков:

01:20 Что такое профиль преступника, и как его составляют

03:00 Почему серийные преступники совершают преступления в одних и тех же местах, и как им удается скрываться

06:30 Бывают ли женщины серийными маньяками?

09:10 Как родителю понять, что его ребенок потенциально может стать сексуальным маньяком?

11:30 Видеоигры и виртуальная реальность. Как влияют на зрителя сцены насилия на экране?

15:40 Можно ли исправить маньяка?

19:00 "Была изнасилована 18 раз". Что такое виктимность?

22:15 Преступники, которые целенаправленно доводят до самоубийства — тоже маньяки?

25:30 Кражи через соцсети: почему мы сами отдаём деньги преступникам и как минимизировать риски?

29:20 Гипноз и НЛП: на приёме у психотерапевта или в отделе продаж

34:00 Можно ли распознать маньяка по сообщениям в мессенджерах и предотвратить преступление?

36:20 "Проверьте меня". Может ли экспертиза ошибаться, и что происходит в таких случаях в суде

38:15 Что происходит с нами в соцсетях: агрессивная травля

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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