В Китае разработали робота для взятия мазка горла на COVID-19

Робот состоит из механической змееобразной “руки”，бинокулярного эндоскопа, оборудования беспроводной передачи данных и интерактивного терминала. "Рука” может совершать точные манипуляции в горле, а эндоскоп - показывать трехмерную анатомическую картину в высоком разрешении. Произведен забор уже 80 мазков. Результаты испытаний показали, что роботизированный сбор материала может достигать показателя успеха в 95%. Более того, он помогает облегчить боль и уменьшить повреждения глотки у пациентов во время самой операции.