В Китае разработали робота для взятия мазка горла на COVID-19

МОСКВА, 11 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Гуанчжоуский институт здоровья дыхательных органов и Шэньянский институт автоматизации разработали робота, который может брать мазок горла для диагностики коронавируса.
Робот состоит из механической змееобразной “руки”，бинокулярного эндоскопа, оборудования беспроводной передачи данных и интерактивного терминала. "Рука” может совершать точные манипуляции в горле, а эндоскоп - показывать трехмерную анатомическую картину в высоком разрешении. Произведен забор уже 80 мазков. Результаты испытаний показали, что роботизированный сбор материала может достигать показателя успеха в 95%. Более того, он помогает облегчить боль и уменьшить повреждения глотки у пациентов во время самой операции.
Тест на нуклеиновую кислоту мазка из горла является одним из важнейших способов диагностики инфекции COVID-19. Во время его взятия, медперсоналу приходится находиться в тесном контакте с пациентом, тем самым подвергая себя высокому риску заражения.
6 марта, 19:36Россия-Китай: ГлавноеБорьба с коронавирусной пневмонией COVID-19 в КитаеМедиакорпорация Китая выпустила в эфир документальный сериал о борьбе с коронавирусной пневмонией COVID-19. Зрителям покажут уникальные кадры "с передовой" борьбы с эпидемией: из города Ухань, провинции Хубэй и всего Китая. Первая серия вышла в телеэфир 5 марта.