В Сербии число случаев коронавируса возросло до 12

БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. В Сербии подтверждены 12 случаев заболевания новым коронавирусом, сообщил минздрав.
Ранее сообщалось о пяти заболевших.
Власти Сербии во вторник из-за коронавируса ограничили въезд из Италии, КНР, Швейцарии, Южной Кореи и Ирана. В стране ранее были четверо инфицированных и еще двое членов команды круизного лайнера проходили лечение в Японии.
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"В республике к утру среды зафиксированы 12 случаев заболевания COVID 19", - сообщило министерство здравоохранения.
Отмечается, что 7 новых заболевших связаны с двумя предыдущими, остальные вернулись из-за границы. Всего проверены 130 человек.