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На Колыму идет мощный снежный циклон
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РИА Новости

На Колыму идет мощный снежный циклон

10:31 11.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкПанорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана
Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана. Архивное фото
МАГАДАН, 11 мар - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области в среду разослали экстренное предупреждение о приходе мощного снежного циклона, который может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в регионе.
"(В четверг) 12 марта 2020 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в Магадане, Ольском, Сусуманском, Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Среднеканском, Северо-Эвенском и Омсукчанском городских округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов и переметов на дорогах", - сообщает правительство Колымы.
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"Двенадцатого марта с 10.00 местного времени до 10.00 13 марта в окрестностях Магадана, на юге Тенькинского, в Хасынском и Омсукчанском городских округах лавиноопасно", - добавляет правительство.
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