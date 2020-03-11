На Колыму идет мощный снежный циклон

МАГАДАН, 11 мар - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области в среду разослали экстренное предупреждение о приходе мощного снежного циклона, который может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в регионе.
"(В четверг) 12 марта 2020 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в Магадане, Ольском, Сусуманском, Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Среднеканском, Северо-Эвенском и Омсукчанском городских округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов и переметов на дорогах", - сообщает правительство Колымы.
10 марта, 08:27На Сахалин ожидается ураганный ветер и снегопад
В регионе ожидаются сильный ветер, снегопады и метели. Объявлена лавинная опасность.
"Двенадцатого марта с 10.00 местного времени до 10.00 13 марта в окрестностях Магадана, на юге Тенькинского, в Хасынском и Омсукчанском городских округах лавиноопасно", - добавляет правительство.