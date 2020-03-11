СМИ рассказали о резком росте продаж смартфонов в России

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Падение курса рубля привело к резкому росту спроса на гаджеты: продажи смартфонов у некоторых сетей в последние дни увеличились почти наполовину, пишет газета "Коммерсант".
Вероятно, россияне торопятся приобрести технику по старым ценам, так как новые закупки смартфонов будут проходить уже по обновленному курсу, что приведет к повышению цен, отмечает издание.
Как рассказали газете источники в крупнейших розничных магазинах Apple, к концу месяца покупатели могут столкнуться с дефицитом гаджетов. Так, уже сейчас в розничных сетях есть проблемы с наличием наиболее востребованных моделей наушников, смарт-часов и планшетов Apple.
В "Вымпелкоме" сообщили, что спрос на iPhone вырос на 49 процентов, а на смартфоны Samsung — на 45 процентов. Однако в МТС рассказали, что спрос остается в пределах ожиданий и прогнозов, а в "Связном" какого-либо ажиотажа вообще не заметили.
Представители ретейлеров также отметили, что пока сложно точно оценить влияние курсовых колебаний, так как рост продаж совпал с праздничными днями, когда многие магазины предлагали скидки.