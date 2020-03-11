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2020-03-11T11:26+0300
https://ria.ru/20200311/1568417480.html
СМИ рассказали о резком росте продаж смартфонов в России
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РИА Новости

СМИ рассказали о резком росте продаж смартфонов в России

10:38 11.03.2020 (обновлено: 11:26 11.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПродажа смартфонов
Продажа смартфонов
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Падение курса рубля привело к резкому росту спроса на гаджеты: продажи смартфонов у некоторых сетей в последние дни увеличились почти наполовину, пишет газета "Коммерсант".
Вероятно, россияне торопятся приобрести технику по старым ценам, так как новые закупки смартфонов будут проходить уже по обновленному курсу, что приведет к повышению цен, отмечает издание.
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Как рассказали газете источники в крупнейших розничных магазинах Apple, к концу месяца покупатели могут столкнуться с дефицитом гаджетов. Так, уже сейчас в розничных сетях есть проблемы с наличием наиболее востребованных моделей наушников, смарт-часов и планшетов Apple.
В "Вымпелкоме" сообщили, что спрос на iPhone вырос на 49 процентов, а на смартфоны Samsung — на 45 процентов. Однако в МТС рассказали, что спрос остается в пределах ожиданий и прогнозов, а в "Связном" какого-либо ажиотажа вообще не заметили.
Представители ретейлеров также отметили, что пока сложно точно оценить влияние курсовых колебаний, так как рост продаж совпал с праздничными днями, когда многие магазины предлагали скидки.
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РоссияКолебания курса рубляВымпелКомСвязнойAppleМТСОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Бедно живем, неустроенно :) Лет двадцать назад при кризисе гречку, соль и консервы скупали, теперь - айфоны. Сразу видно, как стремительно нищают россияне :)
11 марта, 11:57
Алексей Шипарёв
640004
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