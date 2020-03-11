Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-03-11T10:30+0300
https://ria.ru/20200311/1568417391.html
В Москве благоустроят территорию около Ленинского проспекта
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568417071_0:39:1594:936_1036x0_80_0_0_760d0fc8c4d8c758444f89e4e762b158.jpg
РИА Новости

В Москве благоустроят территорию около Ленинского проспекта

10:30 11.03.2020
120
© Предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Благоустройство Ленинского проспекта и прилегающих территорий от улицы Кравченко до МКАД
Благоустройство Ленинского проспекта и прилегающих территорий от улицы Кравченко до МКАД
© Предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Работы по комплексному благоустройству Ленинского проспекта и прилегающих территорий от улицы Кравченко до МКАД запланированы в 2020 году, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"В 2020 году запланированы работы по комплексному благоустройству Ленинского проспекта и прилегающих территорий от улицы Кравченко до МКАД. Общая площадь составит почти 152 гектаров, а протяженность - 5,6 километра", - сообщили в пресс-службе.
Шоссе Энтузиастов
18 февраля, 12:59
Территорию около шоссе Энтузиастов в Москве благоустроят в 2020 году
В рамках благоустройства специалисты комплекса городского хозяйства оформят входные группы в многочисленные парки и зоны отдыха района. Внимание будет уделено и обустройству уже сложившихся точек притяжения и зон активности горожан.
"Ленинский проспект расположен в Юго-Западном и Западном административных округах и пересекает 4 района. В непосредственной близости от Ленинского проспекта находятся природные и озелененные территории. Концепция благоустройства разрабатывалась с учетом проведенного комплексного анализа территории, основных транспортных и пешеходных потоков. Предполагается благоустройство мест пересадок и ожидания транспорта, а также создание удобных транспортно-пешеходных связей, в том числе новых переходов и дополнительных остановок", - цитирует пресс- служба слова заммера Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Молодые люди в парке
10 февраля, 19:33Новости Подмосковья
Парки культуры и отдыха Подмосковья благоустроят по новым критериям
Заммэра отметил одну из особенностей благоустройства Ленинского проспекта – создание системы мини-площадей, в которые превращаются остановки общественного транспорта с максимальным пешеходным потоком. Мощение при этом будет использоваться для своеобразной навигации. Так, подземные и наземные переходы, остановки общественного транспорта, площадь у ЗАГСа, являющиеся центрами активности горожан, планируется подчеркнуть темным цветом мощения. Дальше от них плитка будет более светлой.
"Все воздушные кабельные линии в ходе работ уберут под землю, заменят покрытие тротуаров и проезжей части. На всей территории появятся новые фонари с энергосберегающими лампами и современные малые архитектурные формы. Фасады домов отремонтируют и в зависимости от типа здания почистят или покрасят. Отдельно проработан вопрос адаптации территории для маломобильных групп граждан", - уточнил Бирюков.
В комплексе подчеркнули, что улучшение экологической ситуации в районе - одна из важных задач благоустройства, поэтому проектом предусмотрено сохранение существующих крупных деревьев и озелененных территорий, а также высадка новых растений.
000000
Обсудить 1
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбщество
Рекомендуем
Пассажирка на станции метро Селигерская Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
В Москве пассажиров высадили из поезда метро для проверки состава
Реконструкция газопровода
В Москве реконструируют более 20 километров газопроводов
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала поправки в Конституцию
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA открывает флагманский магазин на Tmall Alibaba
Московская биржа
Российский рынок акций вырос после обвала во вторник
Продажа смартфонов
СМИ рассказали о резком росте продаж смартфонов в России
Ученики поздравляют юных инспекторов движения отряда Пульс с праздником
Яркая личность: сотрудники МВД проводят мастер-классы по всей стране
Посадка деревьев
В Москве три тысячи заявок поступило на участие в акции "Наше дерево"
Предупреждающие таблички на месте ремонта участка магистрального нефтепровода Дружба в районе деревни Романовка в Гомельской области
Война нефтяных цен: западные эксперты предсказали победителя
Здание Совета Федерации
СФ одобрил закон о снижении возраста для получения пенсии из НПФ
Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
СМИ: пассажиры итальянского лайнера высадились на берег в Сингапуре
Мартин Хельме
Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
Мать Левченко допускает, что фигурантам дела "Сети"* увеличат сроки
Банк Англии в Лондоне
Банк Англии понизил базовую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Собака в парке
Эксперты оценили роль домашних животных в распространении коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
Лента новостейМолния