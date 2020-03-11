В Москве благоустроят территорию около Ленинского проспекта

Благоустройство Ленинского проспекта и прилегающих территорий от улицы Кравченко до МКАД

© Предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Благоустройство Ленинского проспекта и прилегающих территорий от улицы Кравченко до МКАД

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Работы по комплексному благоустройству Ленинского проспекта и прилегающих территорий от улицы Кравченко до МКАД запланированы в 2020 году, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Работы по комплексному благоустройству Ленинского проспекта и прилегающих территорий от улицы Кравченко до МКАД запланированы в 2020 году, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы

"В 2020 году запланированы работы по комплексному благоустройству Ленинского проспекта и прилегающих территорий от улицы Кравченко до МКАД. Общая площадь составит почти 152 гектаров, а протяженность - 5,6 километра", - сообщили в пресс-службе.

В рамках благоустройства специалисты комплекса городского хозяйства оформят входные группы в многочисленные парки и зоны отдыха района. Внимание будет уделено и обустройству уже сложившихся точек притяжения и зон активности горожан.

"Ленинский проспект расположен в Юго-Западном и Западном административных округах и пересекает 4 района. В непосредственной близости от Ленинского проспекта находятся природные и озелененные территории. Концепция благоустройства разрабатывалась с учетом проведенного комплексного анализа территории, основных транспортных и пешеходных потоков. Предполагается благоустройство мест пересадок и ожидания транспорта, а также создание удобных транспортно-пешеходных связей, в том числе новых переходов и дополнительных остановок", - цитирует пресс- служба слова заммера Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

Заммэра отметил одну из особенностей благоустройства Ленинского проспекта – создание системы мини-площадей, в которые превращаются остановки общественного транспорта с максимальным пешеходным потоком. Мощение при этом будет использоваться для своеобразной навигации. Так, подземные и наземные переходы, остановки общественного транспорта, площадь у ЗАГСа, являющиеся центрами активности горожан, планируется подчеркнуть темным цветом мощения. Дальше от них плитка будет более светлой.

"Все воздушные кабельные линии в ходе работ уберут под землю, заменят покрытие тротуаров и проезжей части. На всей территории появятся новые фонари с энергосберегающими лампами и современные малые архитектурные формы. Фасады домов отремонтируют и в зависимости от типа здания почистят или покрасят. Отдельно проработан вопрос адаптации территории для маломобильных групп граждан", - уточнил Бирюков.