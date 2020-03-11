Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T10:27+0300
https://ria.ru/20200311/1568417240.html
В Ухане ряду предприятий разрешили восстановить работу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564480246_0:41:3072:1769_1036x0_80_0_0_c6d4d864845d1c1dad711257715f666c.jpg
РИА Новости

В Ухане ряду предприятий разрешили восстановить работу

10:27 11.03.2020
700
© AP Photo / Arek RatajУлица города Ухань в китайской провинции Хубэй
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй
© AP Photo / Arek Rataj
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй. Архивное фото
ПЕКИН, 11 мар – РИА Новости. Ключевые предприятия города Ухань, очага распространения нового типа коронавируса, на фоне значительного улучшения эпидемической ситуации уже могут возобновить свою работу, следует из заявления правительства провинции Хубэй.
В первую очередь работу восстановят важнейшие для развития национальной экономики и улучшения благосостояния народа предприятия. В их числе компании, участвующие в обеспечении всего необходимого для профилактики и контроля за эпидемией, включая производителей медицинского оборудования, лекарственных средств, защитных средств, дезинфицирующих средств.
Девушки в китайском квартале в Чикаго, Иллинойс
28 февраля, 08:00
Вирус стал оружием, которое обрушит империю
Полноценно работу могут возобновить и предприятия, деятельность которых необходима для нормального функционирования коммунальных служб города, в том числе компании, задействованные в обеспечении водо- и электроснабжения, отопления, в нефтегазовой отрасли, в области связи, а также предприятия, занимающиеся переработкой медицинских отходов.
Помимо прочих, к работе могут вернуться все предприятия, занятые в обеспечении жителей города предметами первой необходимости, в том числе компании, занимающиеся производством, переработкой и поставками фруктов и овощей, зерновых, масел, мяса, яиц, молока, продуктов водного промысла.
Знак коронавируса
1 марта, 08:00
Чума XXI века: что если мы не умрем
К нормальному режиму работы также разрешено вернуться магазинам, супермаркетам, тем, кто занимается оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией, службам доставки, складам, компаниям, занимающиеся электронной коммерцией.
В свою очередь предприятия, имеющие важное значение для поддержания национальных и глобальных производственных цепочек, могут возобновить производство после получения разрешения на это в соответствии с предусмотренными процедурами в рамках мер по профилактике и контроля за распространением заболевания.
Коронавирус 2019-nCoV
6 марта, 17:40
Китайские ученые обнаружили изменения в симптомах коронавируса
Те предприятия, которые не останавливали свою деятельность с китайского Нового года, могут продолжать работу.
Другие компании могут возобновить работу не ранее 20 марта.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
1200000
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Рабочий с оборудованием для дезинфекции переходит дорогу у больницы в городе Ичан в китайской провинции Хубэй
В районах провинции Хубэй возобновят пассажирские перевозки
Скорая помощь в Индонезии
В Индонезии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Станция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
В Китае вне Уханя третий день выявляют лишь ввозные случаи Covid-19
Пассажирский самолет Boeing 777
Прибывших из Ирана в Китай граждан поместили на карантин
Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
В Иране вице-президент и два министра заразились коронавирусом
Лидер итальянской партии Лига Севера Маттео Сальвини во время встречи с членами парламента своей партии в Палаццо делле Стеллине в Милане. 9 марта 2018
В Италии предложили превратить Европу в "красную зону" из-за COVID-19
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 рассказала о "русских солдатах" возле "Бука"
Иран
В Иране число погибших от коронавируса достигло 354
В Центральном госпитале города Ухань
СМИ: в Ухане закрыли все временные госпитали после выписки пациентов
Туристы в защитных костюмах и масках в Венеции
В посольстве рассказали россиянам, как передвигаться по Италии
Медицинский работник в защитном костюме
В Камбодже число зараженных коронавирусом выросло до трех человек
Медицинский работник в защитном костюме
В Китае выздоровели cвыше 76% зараженных коронавирусом
Скорая помощь, Белоруссия
В Белоруссии выявили два новых случая заболевания коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
Лента новостейМолния