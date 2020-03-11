В Ухане ряду предприятий разрешили восстановить работу

ПЕКИН, 11 мар – РИА Новости. Ключевые предприятия города Ключевые предприятия города Ухань , очага распространения нового типа коронавируса , на фоне значительного улучшения эпидемической ситуации уже могут возобновить свою работу, следует из заявления правительства провинции Хубэй

В первую очередь работу восстановят важнейшие для развития национальной экономики и улучшения благосостояния народа предприятия. В их числе компании, участвующие в обеспечении всего необходимого для профилактики и контроля за эпидемией, включая производителей медицинского оборудования, лекарственных средств, защитных средств, дезинфицирующих средств.

Полноценно работу могут возобновить и предприятия, деятельность которых необходима для нормального функционирования коммунальных служб города, в том числе компании, задействованные в обеспечении водо- и электроснабжения, отопления, в нефтегазовой отрасли, в области связи, а также предприятия, занимающиеся переработкой медицинских отходов.

Помимо прочих, к работе могут вернуться все предприятия, занятые в обеспечении жителей города предметами первой необходимости, в том числе компании, занимающиеся производством, переработкой и поставками фруктов и овощей, зерновых, масел, мяса, яиц, молока, продуктов водного промысла.

К нормальному режиму работы также разрешено вернуться магазинам, супермаркетам, тем, кто занимается оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией, службам доставки, складам, компаниям, занимающиеся электронной коммерцией.

В свою очередь предприятия, имеющие важное значение для поддержания национальных и глобальных производственных цепочек, могут возобновить производство после получения разрешения на это в соответствии с предусмотренными процедурами в рамках мер по профилактике и контроля за распространением заболевания.

Те предприятия, которые не останавливали свою деятельность с китайского Нового года, могут продолжать работу.

Другие компании могут возобновить работу не ранее 20 марта.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.