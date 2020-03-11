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Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"
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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

10:27 11.03.2020 (обновлено: 11:58 11.03.2020)
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13 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция на тему: "Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины двойной удар?". Мероприятие состоится в рамках проекта "Украинское досье".
Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Дмитрий БЕЛИК;
- депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов, украинский политик Владимир ОЛЕЙНИК;
- украинский политолог, экономист Александр ДУДЧАК;
- директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис ДЕНИСОВ;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИЩЕНКО.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Экспортно ориентированная украинская экономика очень уязвима для глобальных потрясений. В 2008 году Украина оказалась одной из наиболее пострадавших от мирового кризиса стран. Падение ее экономики составило почти 16%. Сейчас же создались условия для своеобразного "идеального шторма". С одной стороны, эпидемия коронавируса, существенно поменявшая ситуацию в мире. С другой стороны, кризис в системе власти, приведший к отставке премьер-министра. И все это на фоне крайне неблагоприятной мировой конъюнктуры.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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