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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ростовской области
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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ростовской области

10:26 11.03.2020 (обновлено: 10:39 11.03.2020)
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© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской областиМесто ДТП в Миллеровском районе Ростовской области. 11 марта 2020
Место ДТП в Миллеровском районе Ростовской области. 11 марта 2020
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
Место ДТП в Миллеровском районе Ростовской области. 11 марта 2020
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Один из пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с фурой в Ростовской области прооперирован и находится в тяжелом состоянии, еще четверо получили травмы средней и легкой тяжести, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
Авария произошла в среду рано утром на 869 километре трассы М-4 "Дон". По предварительной информации областного главка МВД, водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro уснул за рулем и столкнулся с впереди идущей фурой. Четыре человека погибли, еще пятеро пострадали.
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Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Все пять пострадавших были доставлены в Центральную больницу Миллеровского района.
"Один пациент прооперирован и в настоящее время находится в отделении анестезиологии и реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести и еще двух – легкой степени тяжести", - сказал представитель областного минздрава.
Необходимые лечебно-диагностические мероприятия проводятся всем пострадавшим в полном объеме.
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