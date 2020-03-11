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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T11:34+0300
https://ria.ru/20200311/1568417032.html
Кузнецова прокомментировала поправки в Конституцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564643356_0:110:2480:1505_1036x0_80_0_0_d40b67ed30ac9ceb3760636362b211ca.jpg
РИА Новости

Кузнецова прокомментировала поправки в Конституцию

10:24 11.03.2020 (обновлено: 11:34 11.03.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Поправки в Конституцию, посвященные семейным ценностям и социальным обязательствам, рассчитаны на будущие поколения и должны дать "добрые плоды" детям, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

"С принятием поправок на следующий день можно не заметить никаких изменений, но, по сути, мы можем проснуться в другой стране — настолько велико значение каждого слова в этом документе. Но, одновременно, бездействие и неисполнение новых обязательств может сделать ее бессильной. Особо отмечу тему, за которой я пристально слежу — это закрепление просемейных поправок в основном законе. Именно они могут поставить вопросы защиты и поддержки семей и детей на новый уровень государственных задач",- сказала собеседница агентства.

Омбудсмен подчеркнула, что поддерживает расширение обязательств государства по отношению к семье и детям: по ее мнению, формулировки не должны отделять ребенка от семьи — чтобы, защищая семью и повышая ее благосостояние, ребенок так же оставался в безопасности.
"Понимая всю важность происходящего, безусловно, важно использовать шанс для расстановки актуальных приоритетов в семейной политике, да и в других сферах", - добавила уполномоченный.
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Кузнецова отметила, что пойдет на всероссийское голосование по принятию поправки в конституцию 22 апреля.
"Идти или не идти на голосование? Для меня нет вопроса, делать или нет, когда речь идет о наших детях, о наших семьях. Конечно, я пойду на выборы, главное, чтобы получилось на многие десятилетия вперед заложить доброе семя, которое принесет добрые плоды нашим детям", — подытожила она.
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Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Нижняя палата поддержала документ в окончательном чтении. За проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43. После Госдумы их должен одобрить Совфед, а потом 2/3 региональных заксобраний. Затем глава государства подписывает и публикует поправки.
Общероссийское голосование по поправкам пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим. Проголосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных.
ЦИК за пять дней подсчитает результаты и затем за три дня опубликует их. Если больше половины пришедших на участки поддержали проект, обновленная Конституция вступает в силу со дня публикации итогов голосования.
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Крашенинников прокомментировал поправку по президентским срокам
9400716
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