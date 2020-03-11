Безработный ограбил 98-летнюю жительницу Оренбурга на 250 тысяч рублей

"Злоумышленник добавил, что попал в беду и находится в полиции. Деньги попросил передать через посредника, который должен скоро к ней прийти. Пенсионерка собрала наличные. Через час в ее квартире раздался звонок. Гость оттолкнул ее в сторону, забрал приготовленные 250 тысяч рублей и скрылся", - сказала Волк.