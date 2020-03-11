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Безработный ограбил 98-летнюю жительницу Оренбурга на 250 тысяч рублей
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РИА Новости

Безработный ограбил 98-летнюю жительницу Оренбурга на 250 тысяч рублей

10:21 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Полицейские Оренбурга задержали грабителя, который представился сыном 98-летней пенсионерки и забрал у нее 250 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Неизвестный позвонил 98-летней женщине от имени ее сына и попросил срочно собрать крупную сумму денег.
Деньги в банковском хранилище
3 мая 2019, 10:50
Преступники с отверткой ограбили пенсионерку на 8 миллионов рублей
"Злоумышленник добавил, что попал в беду и находится в полиции. Деньги попросил передать через посредника, который должен скоро к ней прийти. Пенсионерка собрала наличные. Через час в ее квартире раздался звонок. Гость оттолкнул ее в сторону, забрал приготовленные 250 тысяч рублей и скрылся", - сказала Волк.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался 24-летний безработный - ранее судимый местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Обвиняемый арестован.
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ОренбургПроисшествия
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