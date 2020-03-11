IKEA открывает флагманский магазин на Tmall Alibaba

МОСКВА, 11 мар - . Шведский производитель товаров для дома IKEA объявил во вторник об открытии своего флагманского магазина на интернет-платформе Alibaba Tmall. " Проект "Россия-Китай: Главное . Шведский производитель товаров для дома IKEA объявил во вторник об открытии своего флагманского магазина на интернет-платформе Alibaba Tmall.

Это первый в мире официальный флагманский магазин компании на сторонней платформе. Открыли магазин гендиректор, президент IKEA China Анна Павляк-Кулига и вице-президент Alibaba Group, президент Taobao и Tmall Цзян Фань.

На первом этапе в продажу поступит более 3800 товаров IKEA, включая вещи для гостиных, спален и других помещений.

Вначале зона обслуживания будет простираться на районы в дельте реки Янцзы, а затем постепенно расширится на всю страну.

IKEA и Tmall Alibaba также договорились о взаимном признании систем скидок и бонусов для постоянных клиентов.