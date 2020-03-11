IKEA открывает флагманский магазин на Tmall Alibaba

МОСКВА, 11 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Шведский производитель товаров для дома IKEA объявил во вторник об открытии своего флагманского магазина на интернет-платформе Alibaba Tmall.
Это первый в мире официальный флагманский магазин компании на сторонней платформе. Открыли магазин гендиректор, президент IKEA China Анна Павляк-Кулига и вице-президент Alibaba Group, президент Taobao и Tmall Цзян Фань.
На первом этапе в продажу поступит более 3800 товаров IKEA, включая вещи для гостиных, спален и других помещений.
Вначале зона обслуживания будет простираться на районы в дельте реки Янцзы, а затем постепенно расширится на всю страну.
IKEA и Tmall Alibaba также договорились о взаимном признании систем скидок и бонусов для постоянных клиентов.
По словам Павляк-Кулиги, сотрудничество с Alibaba является еще одним достижением в развитии канала продаж IKEA, который будет лучше удовлетворять потребности китайских потребителей в любое время и в любом месте.