Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-11T10:20+0300
https://ria.ru/20200311/1568416891.html
IKEA открывает флагманский магазин на Tmall Alibaba
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568154220_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_9ef77f3f00328f51151031c31e6c9c1b.jpg
РИА Новости

IKEA открывает флагманский магазин на Tmall Alibaba

10:20 11.03.2020
1210
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска в магазине ИКЕА
Вывеска в магазине ИКЕА
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Шведский производитель товаров для дома IKEA объявил во вторник об открытии своего флагманского магазина на интернет-платформе Alibaba Tmall.
Это первый в мире официальный флагманский магазин компании на сторонней платформе. Открыли магазин гендиректор, президент IKEA China Анна Павляк-Кулига и вице-президент Alibaba Group, президент Taobao и Tmall Цзян Фань.
На первом этапе в продажу поступит более 3800 товаров IKEA, включая вещи для гостиных, спален и других помещений.
Вначале зона обслуживания будет простираться на районы в дельте реки Янцзы, а затем постепенно расширится на всю страну.
Местные жители возле рисового поля с изображением серпа и молота
6 марта, 13:17Россия-Китай: Главное
В Пекине рассказали о восстановлении сельского хозяйства КНР
IKEA и Tmall Alibaba также договорились о взаимном признании систем скидок и бонусов для постоянных клиентов.
По словам Павляк-Кулиги, сотрудничество с Alibaba является еще одним достижением в развитии канала продаж IKEA, который будет лучше удовлетворять потребности китайских потребителей в любое время и в любом месте.
300001
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеIKEAAlibaba Group
Рекомендуем
Логотип РЖД
РЖД выставили на аукцион "Вагонную ремонтную компанию-2"
Пассажирка на станции метро Селигерская Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
В Москве пассажиров высадили из поезда метро для проверки состава
Стенд Сбербанка
ГД приняла во втором чтении проект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Рабочий собирает электронную и радио аппаратуру для последующей переработки
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Банк Англии в Лондоне
Банк Англии понизил базовую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак оценил экономию от модернизации генерации в удаленных районах
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании ЮТэйр
Utair приостановит полеты в Милан до конца мая из-за коронавируса
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 10 октября 2018
Фондовый индекс Dow Jones упал на 5%
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак: инвестиции в ТЭС с вводом до 2025 года превысят 200 млрд рублей
Логотип Сбербанка
Минфин объяснил изменение цены сделки по Сбербанку
Солнечная электростанция во Львовской области
Украинская передовая энергетика преподносит сюрприз
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты
Подстанция
"Новотранс" создаст в Кузбассе промышленно-энергетический комплекс
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Бумаги российских компаний открыли торги в Лондоне ростом до 14%
Мартин Хельме
Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
Лента новостейМолния