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Туризм
2020-03-11T11:47+0300
https://ria.ru/20200311/1568416849.html
СМИ: пассажиры итальянского лайнера высадились на берег в Сингапуре
https://cdn22.img.ria.ru/images/156006/46/1560064671_0:211:3071:1938_1036x0_80_0_0_fa007347054ba03dd69d441ca17b4766.jpg
РИА Новости

СМИ: пассажиры итальянского лайнера высадились на берег в Сингапуре

11:47 11.03.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкКруизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Все пассажиры итальянского лайнера Costa Fortuna, которому ранее из-за связанных с коронавирусом опасений отказали во входе в порты Таиланд и Малайзия, высадились на берег в порту Сингапура, сообщает издание Straight Times.
Ранее сообщалось, что на борту лайнера находятся более двух тысяч человек: 1 631 пассажир и 984 члена экипажа.
Все иностранные туристы были доставлены в аэропорт или в отели, цитирует издание совместное заявление министерства здравоохранения, министерства морских и портовых ресурсов Сингапура и Сингапурского совета по туризму. Будет ли осуществляться мониторинг состояния пассажиров, размещенных в гостиницах, в заявлении не уточняется.
Телеканал Channel News Asia также сообщает, что два следующих круиза лайнера Costa Fortuna были отменены в связи с "ограничительными мерами", вводимыми международными портами.
Газета Phuket News сообщила в пятницу о закрытии Таиландом входа в порт острова Пхукет круизному судну Costa Fortuna и сход на берег его пассажиров и членов экипажа на 14 суток. Решение было принято в соответствии с постановлением правительства Таиланда об обязательном 14-дневном карантине для всех лиц, прибывающих из стран с наивысшей опасностью заражения коронавирусом COVID-19, в списке которых значатся Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия, Иран и другие страны.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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