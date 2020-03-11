СМИ: пассажиры итальянского лайнера высадились на берег в Сингапуре

Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Все пассажиры итальянского лайнера Costa Fortuna, которому ранее из-за связанных с коронавирусом опасений отказали во входе в порты Таиланд и Малайзия, высадились на берег в порту Сингапура, сообщает издание Straight Times.

Ранее сообщалось, что на борту лайнера находятся более двух тысяч человек: 1 631 пассажир и 984 члена экипажа.

Все иностранные туристы были доставлены в аэропорт или в отели, цитирует издание совместное заявление министерства здравоохранения, министерства морских и портовых ресурсов Сингапура и Сингапурского совета по туризму. Будет ли осуществляться мониторинг состояния пассажиров, размещенных в гостиницах, в заявлении не уточняется.

Телеканал Channel News Asia также сообщает, что два следующих круиза лайнера Costa Fortuna были отменены в связи с "ограничительными мерами", вводимыми международными портами.

Газета Phuket News сообщила в пятницу о закрытии Таиландом входа в порт острова Пхукет круизному судну Costa Fortuna и сход на берег его пассажиров и членов экипажа на 14 суток. Решение было принято в соответствии с постановлением правительства Таиланда об обязательном 14-дневном карантине для всех лиц, прибывающих из стран с наивысшей опасностью заражения коронавирусом COVID-19, в списке которых значатся Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия, Иран и другие страны.