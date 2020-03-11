Опера Лос-Анджелеса провела свое расследование дела Пласидо Доминго

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Расследование, инициированное оперой Лос-Анджелеса, показало, что обвинения в адрес известного оперного певца Пласидо Доминго в неподобающем поведении заслуживают доверия.

Опера Лос-Анджелеса, где певец проработал более 20 лет, после заявлений о домогательствах Доминго решила провести собственное независимое расследование. Расследованием занялась юридическая фирма Gibson Dunn.

Сообщается, что за полгода фирма опросила 44 человек, в том числе тех, кто заявил о домогательствах, а также руководство оперы и самого музыканта. Сообщается, что в фирму поступило 10 обвинений в неподобающем поведении со стороны Пласидо Доминго.

"Gibson Dunn посчитала, что подозрения заслуживают доверия, отчасти из-за схожести их заявлений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оперы.

Отмечается, что сам певец сотрудничал со следствием, однако все обвинения в домогательствах он отрицает.

Скандал вокруг 78-летнего Доминго разгорелся в августе 2019 года. Девять женщин обвинили знаменитого оперного певца в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. Доминго отвергал все выдвинутые против него обвинения и заявлял, что "никогда не вел себя как преследователь, агрессивно и непристойно".

Вследствие скандала оперный певец ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где проработал более 20 лет. Опера Лос-Анджелеса объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов.