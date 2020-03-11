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2020-03-11T10:45+0300
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Опера Лос-Анджелеса провела свое расследование дела Пласидо Доминго
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РИА Новости

Опера Лос-Анджелеса провела свое расследование дела Пласидо Доминго

10:45 11.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКонцерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Расследование, инициированное оперой Лос-Анджелеса, показало, что обвинения в адрес известного оперного певца Пласидо Доминго в неподобающем поведении заслуживают доверия.
Опера Лос-Анджелеса, где певец проработал более 20 лет, после заявлений о домогательствах Доминго решила провести собственное независимое расследование. Расследованием занялась юридическая фирма Gibson Dunn.
Сообщается, что за полгода фирма опросила 44 человек, в том числе тех, кто заявил о домогательствах, а также руководство оперы и самого музыканта. Сообщается, что в фирму поступило 10 обвинений в неподобающем поведении со стороны Пласидо Доминго.
"Gibson Dunn посчитала, что подозрения заслуживают доверия, отчасти из-за схожести их заявлений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оперы.
Отмечается, что сам певец сотрудничал со следствием, однако все обвинения в домогательствах он отрицает.
Скандал вокруг 78-летнего Доминго разгорелся в августе 2019 года. Девять женщин обвинили знаменитого оперного певца в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. Доминго отвергал все выдвинутые против него обвинения и заявлял, что "никогда не вел себя как преследователь, агрессивно и непристойно".
Вследствие скандала оперный певец ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где проработал более 20 лет. Опера Лос-Анджелеса объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов.
Репертуар Доминго за более чем полвека карьеры на сцене в разных странах мира насчитывает порядка 150 оперных партий - больше, чем у кого-либо. Он около 4 тысяч раз поднимался на сцену в качестве певца, выступая в самых известных оперных театрах мира - от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. Певец также является многократным лауреатом премии "Грэмми".
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
25 февраля, 12:22Культура
Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах
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КультураОпераНовости культурыПласидо ДомингоЛос-АнджелесМюнхенМилан
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